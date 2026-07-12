Andando avanti con gli anni, la solitudine può pesare come un’ombra silenziosa. Per combattere il triste isolamento da cui, purtroppo, tanti vengono risucchiati, l’amministrazione comunale di Gioia Tauro si rende protagonista di un’iniziativa importante: i nuovi centri estivi dedicati agli anziani. Uno spazio di ascolto e conforto, una piccola bolla dove ritrovare il gusto del dialogo, dei sorrisi condivisi e delle passeggiate all’aria aperta. Un impegno concreto verso chi è più fragile, un’attenzione che può significare davvero tanto per contrastare un grave fattore di rischio per il declino cognitivo e la depressione. Determinante il lavoro della delegata alla politiche sociali, Mariangela Giovinazzo. Si tratta di un progetto pilota per sperimentare l’idea prima di implementarla su larga scala. I posti disponibili per adesso sono circa 30. L’intenzione è di proseguire anche l’anno prossimo con l’auspicio di dare sempre a più persone la possibilità di partecipare.

«È già da tre anni che abbiamo attivato i centri estivi per i ragazzi, che stanno andando benissimo e anche quest'anno tra poco inizieranno. Abbiamo pensato che tante persone che sono avanti negli anni hanno la stessa esigenza di divertirsi dei nostri bambini – spiega il sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella -. Quindi, la settimana prossima verrà pubblicata la manifestazione di interesse. Invito i figli e i nipoti a iscrivere i propri nonni ai centri estivi, perché li porteremo alle Terme di Galatro, al mare, in piscina. Saranno accompagnati da un'equipe di medici e fisioterapisti. Pranzeranno insieme tutti i giorni al ristorante. Hanno diritto ad essere seguiti e sentirsi amati, stare in compagnia e a vivere l'estate come un momento conviviale, un momento di felicità».