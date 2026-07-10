Un motore si è rotto e alcuni frammenti hanno colpito il vetro. Tragedia evitata grazie a chi ha trattenuto l’uomo sul sedile

Paura in Grecia su un volo Ryanair operato da Malta Air: un motore si è rotto e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino rischiando il risucchio del passeggero che era seduto accanto. La tragedia è stata evitata solo perché l'uomo è stato trattenuto sul sedile da altri passeggeri.

Stando alle testimonianze dei passeggeri raccolte dall'emittente statale Ert, pochi minuti dopo il decollo dell'aereo si è sentito un rumore come di uno scoppio, un finestrino si è frantumato e un passeggero di sessant'anni, seduto proprio accanto al finestrino, «rischiava di essere risucchiato fuori», mentre alcuni altri passeggeri lo trattenevano.

All'interno dell'aereo, come viene riportato, sono cadute dall'alto le maschere per l'ossigeno. Stando alla prima ricostruzione di Kathimerini, i piloti avrebbero deciso di tornare a Salonicco dopo avere rilevato un problema al motore. In fase di discesa, una parte del motore si sarebbe staccata andando a colpire e spaccare il finestrino e provocando lievi ferite al passeggero. Fonti competenti hanno precisato che l'incidente non ha comportato la perforazione della fusoliera dell'aereo. All'aeroporto Makedonia di Salonicco sono state attivate le procedure di emergenza. I vigili del fuoco e la polizia greci sono stati messi in stato di allerta, ma l'aereo è atterrato in sicurezza ed è stato spostato in un'area designata dell'aeroporto. Quattro passeggeri sono stati trasportati in ospedale in via precauzionale. Sono stati poi dimessi, a eccezione di uno che è rimasto in ospedale per ulteriori accertamenti. Le autorità competenti stanno conducendo un'indagine sulle cause del guasto al motore.