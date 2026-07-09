Le fiamme hanno avvolto l'intero sito industriale di Pontevecchio, a Palmi. In corso le operazioni di spegnimento e gli accertamenti

In località Pontevecchio a Palmi, un vasto incendio è scoppiato questa sera nell’impianto Poly2Oil (ex Radi), struttura dedicata allo stoccaggio e al trattamento di rifiuti, causando alte fiamme e una colonna di fumo nero visibile a grande distanza. La colonna di fumo, infatti, è visibile addirittura da Limbadi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, unità del Centro italiano protezione civile e le forze dell’ordine per domare le fiamme, mettere in sicurezza l’area.

Il rogo interessa l’intero capannone e il suo esterno. Non si conoscono ancora le cause dell’incendio. Si tratta del secondo grave episodio per la stessa struttura dopo quello del luglio 2024 in cui per diversi giorni bruciarono materiali plastici rendendo l’area irrespirabile. I residenti nelle vicinanze manifestano rabbia per l’accaduto e preoccupazione per la salute e l’ambiente.