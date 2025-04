Con l’apertura della ruota panoramica sul lungomare e l'inaugurazione della panchina gigante con la scritta simbolica "I love Gioia Tauro" , l'amministrazione comunale della città pianigiana prosegue il ricco programma di iniziative mirate a rilanciare il turismo, attrarre visitatori e coinvolgere la comunità locale. Eventi culturali, sagre, festival, mostre, con l’obiettivo di mettere in evidenza il patrimonio storico, artistico e culturale di Gioia Tauro. Tutto ciò in un contesto di contagioso entusiasmo e un crescente sentimento di amore verso la propria terra.

«Un momento di rinascita della città – evidenzia il sindaco di Gioia Tauro Simona Scarcella -quello che stiamo realizzando lo facciamo per cercare di dare rilancio al commercio e al lavoro. Questi sono fatti che non hanno bisogno di commenti. Sono sotto gli occhi di tutti, quando ci sono è evidente, la gente ne ha preso consapevolezza e ha risposto positivamente».

Tantissime persone hanno affollato il lungomare in cui si respirava un’atmosfera briosa e vivace.

«Con pochi mezzi e risorse siamo riusciti a ristrutturare completamente il lungomare e a ripulirlo dopo anni di abbandono e degrado – afferma Simona Scarcella -. Molte le aiuole che sono state adottate da commercianti che hanno deciso di fornire un contributo per il recupero di una città che ha tanto da dare. La ruota panoramica è eccezionale, consente una visione spettacolare, riusciamo ad ammirare il porto che è la più grande infrastruttura logistica del sud Italia, le isole Eolie, fino alla Sicilia. E sono contentissima di comunicare che l’accesso sarà gratuito per tutti i ragazzi con disabilità insieme ai loro accompagnatori».

L’amministrazione comunale di Gioia Tauro ha in cantiere degli eventi importanti che riguarderanno sia la primavera che l'estate.

«Dopo il successo della recente “Festa del cioccolato”, tra pochi giorni, dal 25 al 27 aprile, in collaborazione con Ana Ugl, abbiamo organizzato la "Festa di primavera” – illustra il sindaco -. Le vie del centro cittadino si riempiranno di bancarelle, artisti di strada, musica, area luna park e tanto altro. Arriveranno espositori dell'artigianato calabrese, siciliano, con numerosi hobbisti, stand di arte culinaria, acrobati della pizza fatta al momento, street food e golosità per tutti i palati. Più in là ci sarà una grande serata realizzata con l'orafo Michele Affidato, che si svolgerà nel centro cittadino, nella cornice bellissima del museo archeologico di Palazzo Baldari e dell'antico borgo “Piano delle fosse”. Poi ci sarà una serata dedicata al cibo e al vino di qualità ed eventi musicali, grazie anche all'aiuto di sponsor che hanno deciso di investire nella nostra città. Tutti momenti di aggregazione e sviluppo culturale ed economico per il territorio».