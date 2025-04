«Un momento di allegria, condivisione e rilancio dell’economia, per un centro città che necessita di essere ravvivato». Il sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella, inaugura così la prima edizione della “Festa del cioccolato” che si svolge in questo weekend, fino alle ore 22 di domenica sera, in Via Roma. È un evento imperdibile per gli amanti delle dolcezze, che sarà animato anche da suggestivi mercatini di Pasqua. Un’occasione unica per assaporare il meglio della tradizione dolciaria, immergersi nell’atmosfera festosa e trovare il regalo perfetto per la Pasqua. I visitatori, tra stand colorati, laboratori, show cooking, spettacoli di artisti di strada, giostrine e attività per bambini, potranno apprezzare prelibatezze artigianali al cioccolato e decorazioni realizzate a mano.

«Iniziano i festeggiamenti di aprile, per proseguire poi con altri eventi. Vogliamo rilanciare la città e regalare momenti di spensieratezza a tutta la comunità» assicura il vicesindaco e assessore agli spettacoli Totò Parrello.

«L’obiettivo è risvegliare l’umore dei cittadini ormai assopito da lungo tempo per mancanza di manifestazioni simili» spiega una delle responsabili dell’iniziativa, Mariagrazia Sacco, consigliera comunale con delega al commercio e politiche giovanili.

All’evento, curato dall’amministrazione comunale, partecipa attivamente l’associazione pasticcieri gelatieri artigiani (Apga) del presidente Michelangelo Garruzzo presente con svariati stand che propongono novità gastronomiche. La manifestazione conta della collaborazione dell’associazione nazionale ambulati-Calabria Ugl del presidente regionale “fiere e sagre” Salvatore Alessandria, il responsabile provinciale Michele Florio e il suo vice Antonio Catania, i quali, in stretta sinergia con gli amministratori locali, hanno garantito la presenza di diversi espositori provenienti anche da fuori regione.