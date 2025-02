Una delle zone più frequentate di Gioia Tauro, il lungomare cittadino, sarà sottoposta a una significativa opera di riqualificazione. I muretti, che da anni cadevano letteralmente a pezzi versando in una condizione di assoluto degrado, verranno finalmente ricostruiti con fondi comunali. Un intervento importante per migliorare l'estetica, la funzionalità e la fruibilità del luogo, rendendolo più accessibile e sicuro per i visitatori.

«È una situazione vergognosa, non potevamo permetterci di lasciare questo scempio – afferma il sindaco di Gioia Tauro Simona Scarcella –. Abbiamo ereditato il lungomare con dei muretti e panchine in uno stato indecente. Come abbiamo promesso in campagna elettorale, non permetteremo che Gioia Tauro versi nel degrado. Sono felice che grazie all'attività di recupero crediti, portata avanti con coraggio, siamo riusciti a recuperare le somme. Dalla settimana prossima, dopo la definizione delle procedure d'appalto, potremo affidare i lavori per il rifacimento dei muretti».

Il sindaco riferisce anche che verranno rilasciate dieci nuove concessioni demaniali. Il lungomare, centro della vita pubblica della città specialmente nel periodo estivo, vedrà sorgere così nuove attività turistico-ricreative.