Il grande stilista e imprenditore scomparso oggi all’età di 91 anni ha frequentato le località turistiche con la sua imbarcazione Main, una casa galleggiante lunga 65 metri

Il suo mega yacht ha solcato spesso i mari calabresi: tappe tra il Vibonese e Le Castella per l’inconfondibile Main, la lussuosa imbarcazione total black, segno distintivo dello stile di Giorgio Armani, scomparso oggi all’età di 91. Un lutto che ha colpito il mondo italiano della moda, anche se la storia di Armani ha un significato più ampio per un Paese di cui ha segnato profondamente il costume.

Il grande stilista e imprenditore era innamorato del nostro mare e delle nostre spiagge e le tracce delle sue visite sono ancora presenti sul web. Le foto dello yacht ormeggiato a Vibo Marina nel 2019 e nel 2022 (in un caso accanto a un’altra barca “vip” come quella dell’ex presidente di Banca Mediolanum Ennio Doris), quelle in mare aperto nel Crotonese, di fronte a Le Castella: prove di una passione che non era sporadica.

Main è un vero e proprio spettacolo per coloro che hanno potuto ammirarlo da vicino: lungo ben 65 metri per un peso totale a pieno carico di 940 tonnellate. Una vera e propria casa galleggiante, risultato della collaborazione tra lo stesso Armani, che ne ha curato gli interni eleganti ma essenziali, e la più innovativa tecnologia navale dei cantieri Codecasa di Viareggio.