Non una prima volta per il Re della moda e la sua imbarcazione di lusso. Negli scorsi anni il Main era stato visto davanti alle coste vibonesi

Anche quest’anno il mega yacht di Giorgio Armani ha fatto capolino nelle acque calabresi. Ancora una volta il Re della moda ha scelto il nostro mare. Il Main, il suo yacht di lusso, è stato infatti avvistato al largo di Le Castella, nel Crotonese. Un vero e proprio spettacolo per coloro che hanno potuto ammirare l’imbarcazione lunga ben 65 metri per un peso totale a pieno carico di 940 tonnellate.

Una vera e propria casa galleggiante, risultato della collaborazione tra lo stesso Armani, che ne ha curato gli interni eleganti ma essenziali, e la più innovativa tecnologia navale dei cantieri Codecasa di Viareggio. Non un prima volta per Re Giorgio nel mare calabrese: negli scorsi anni il suo yacht è stato avvistato più volte, in particolare davanti alle coste vibonesi.