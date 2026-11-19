Trentasette anni dopo la Convenzione Onu, l'Istat conta oltre un milione e 136mila minori in povertà assoluta. Al Sud sono il 15,2%. Un dato però fa ben sperare: è quello relativo ai ragazzi che abbandonano gli studi

Oltre un milione e 136mila bambini e ragazzi italiani vivono in povertà assoluta, il 12,5% dei minori residenti. Nel Mezzogiorno la quota sale al 15,2%: più di uno su sette cresce in una famiglia che non riesce a permettersi l'essenziale. Restano fuori i libri, lo sport, la gita. A volte un pasto completo. Il dato è dell'Istat, pubblicato a metà ottobre, e arriva alla vigilia del 20 novembre, Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia.

Quel giorno, nel 1989, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite approvò la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'Italia la ratificò due anni dopo. Il testo promette a ogni minore il diritto di crescere, studiare ed essere protetto. Sulla carta vale per tutti allo stesso modo. Nei fatti dipende ancora da dove nasci, dalla famiglia che hai, dall'essere maschio o femmina. Una ragazza dell'entroterra calabrese dovrebbe avere le stesse possibilità di un coetaneo di Milano.

C'è però un numero che va nella direzione opposta. In Calabria la dispersione scolastica è scesa dal 19% del 2020 al 9,7% del 2025. Cinque anni fa quasi un giovane su cinque abbandonava gli studi prima del tempo, oggi uno su dieci. Il merito è di insegnanti e famiglie, e dei ragazzi che restano. Uno su dieci resta comunque troppo, perché dietro ogni percentuale c'è un nome e un paese.

La scuola è il diritto che rende possibili gli altri: chi studia impara a riconoscere quando un diritto gli viene tolto, e trova le parole per dirlo.

La Convenzione contiene anche un principio che si cita poco: i minori hanno diritto di essere ascoltati in ogni decisione che li riguarda. Ne è nata, nel 1990, la Carta di Treviso, la regola che i giornalisti italiani si sono dati per proteggere i minori finiti nelle notizie. Niente nomi e niente volti, che siano vittime o colpevoli. A quattordici anni si ha il diritto di sbagliare e ricominciare, senza che l'errore ti segua per sempre su Google. Non sempre viene rispettata, ma è giusta.

Oggi a pubblicare sono anche i ragazzi. La foto di un compagno girata nel gruppo, il video fatto in classe, il commento cattivo sotto un post. Non è giornalismo, ma arriva a tante persone allo stesso modo e non si cancella. Nelle chat, spesso, l'unica regola è far ridere.

La domanda, allora, riguarda gli adulti. L'ultima volta che abbiamo deciso qualcosa per i nostri ragazzi, glielo abbiamo chiesto?