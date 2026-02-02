Giornalisti e operatori della comunicazione si ritroveranno a Crotone per la giornata regionale promossa dall’Ucsi Calabria, con Santa Messa e confronto sui temi indicati dal pontefice nel messaggio per le comunicazioni sociali

Si terrà il prossimo 8 febbraio a Crotone la “Giornata regionale dei giornalisti cattolici”, tradizionalmente organizzata dall’Ucsi Calabria sezione “Natuzza Evolo”, con la collaborazione dell’Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina, della Figec - Federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione e del Sindacato Giornalisti della Calabria.

All’indomani della giornata mondiale delle comunicazioni sociali, si rifletterà sul messaggio che Papa Leone XIV ha rivolto ai giornalisti e agli operatori della comunicazione. “Abbiamo bisogno che il volto e la voce tornino a dire la persona – ci dice Papa Leone –. Abbiamo bisogno di custodire il dono della comunicazione come la più profonda verità dell’uomo, alla quale orientare anche ogni innovazione tecnologica”. Sono solo alcuni tra i tantissimi spunti di riflessione che il Santo Padre ci consegna e che il giornalista, in special modo il giornalista cattolico, deve far propri.

Aperta, come sempre, a tutti i giornalisti e agli operatori dell’informazione, la giornata organizzata dall’Ucsi Calabria, avrà come momento centrale la Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Alberto Torriani Arcivescovo di Crotone-Santa Severina, che si terra nella chiesa dell’Immacolata alle ore 11,30 e alla quale seguirà un momento di confronto e riflessione sui temi suggeriti dal Santo Padre ai giornalisti e comunicatori, nel giorno in cui la Chiesa fa memoria di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti.

La giornata regionale dei giornalisti cattolici calabresi ospitata a Crotone, segue le precedenti giornate itineranti tenutesi a Paravati di Mileto (2010), Paola (2011), Vibo Valentia (2012), Gerace (2013), Cassano Ionio (2014), Gioia Tauro (2015), Paola (2016), Catanzaro (2017), Rossano (2018), Reggio Calabria (2019), Scalea (2020), Ortì di Reggio Calabria (2022), Lamezia Terme (2023), Paravati di Mileto (2024) e Cosenza (2025).