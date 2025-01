Giuseppe Scuticchio, l’instancabile viaggiatore. Ambasciatore di bellezza nel mondo. In pochi anni sono 70 i paesi visitati. Da Pizzo verso il mondo con piacere e per passione. Cerchiamo di capire da Giuseppe come e quando nasce questa sua passione.

«La mia passione nasce sin dalla… nascita, nel senso che sono nato con questa indole. Fin da bambino l'Atlante è sempre stato il mio passatempo preferito».



Hai scritto su Instagram: «La questione è semplice: avevo un sogno, visitare le 7 Meraviglie del mondo. Oggi posso dire che quel sogno l'ho realizzato!».

«Sí, è così. Ecco i nomi delle 7 meraviglie con i rispettivi paesi: Grande Muraglia Cinese (Cina), Città rosa di Petra (Giordania), Cristo Redentore (Brasile), Città perduta di Machu Picchu (Perù), Rovine di Chichén Itzá (Messico), Colosseo (Italia), Taj Mahal (India)».



Uno dei tanti viaggi ti ha portato fino in Cina. Dove hai fatto un salto nel futuro! Una storia millenaria e un futuro che è già iniziato. Un Paese straordinario che ti ha profondamente colpito.

«Sì, la Cina è un Paese che chiunque dovrebbe visitare almeno una volta nella vita. Offre tutto quello che una persona possa desiderare di vedere, dall'antico al futuristico, dal naturale all'artificiale. Non manca nulla».

Alle rovine di Chichén Itzá, in Messico

Il Paese più povero che hai visitato?

«Forse uno tra Bolivia e Cambogia».



Il Paese “unico e originale”?

«Il Laos, nel sud-est asiatico. L'autenticità che ho trovato lì, da nessun'altra parte».



Quello in cui ti piacerebbe vivere?

«L’Italia! Io parto, ma poi ritorno sempre e comunque».



L’avventura che hai vissuto e che in positivo o negativo ti ha colpito.

«Positiva? Dormire nel deserto, è stato emozionante. Quel cielo non lo dimenticherò mai. Per adesso le esperienze negative sono poche. Forse quando vivevo in Spagna sono stato fermato da una baby gang per qualche sigaretta. Ah, non fumo!».



Tanti anni in giro per il mondo. Da qualche parte avrai lasciato un pezzo del tuo cuore. Magari era quello l’amore…

«Tre posti su tutti: Australia, Cina e Giappone. Ci tornerei domani se potessi... se parliamo di sentimento, invece, gli antichi dicevano: "Moglie e buoi du paisi toi". A buon intenditor...»

Sul Cristo Redentore, in Brasile

Poi sei rientrato ed hai riscoperto la meravigliosa Calabria realizzando un primo video dedicato alle straordinarie bellezze di questa terra.

«Sì, la Calabria è una gemma inesplorata. Vivere qui è un privilegio, ma va capito. E no, non è semplice all'inizio».



Tre particolarità della Calabria che hanno suscitato in te meraviglia.

«Natura incontaminata, gentilezza estrema delle persone, la bellezza di scoprire ogni volta un qualcosa di diverso, e cioè il fatto che sia sconosciuta ai locali stessi».



Ma chi è veramente Giuseppe Scuticchio?

«Un sognatore con la voglia di conoscere il più possibile prima di lasciare questo mondo. Potrei dire che il mio pensiero, in 30 anni, non è mai cambiato».