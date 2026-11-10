In tutta Italia soltanto due donatori compatibili. Nonostante l’impegno dell’Avis nella raccolta del sangue e l’opera di sensibilizzazione cui anche l’Esercito con le sue donne e uomini aderisce puntualmente, non mancano le situazioni di criticità

Due soli in tutta Italia i donatori compatibili, uno in Veneto l’altro in Calabria, un gruppo di sangue raro e la necessità di fare presto per consentire ai medici le cure più adeguate. A rispondere senza esitazione alcuna è stato il donatore calabrese, il graduato dell’Esercito Pasquale Faga di stanza a Messina presso il 5° Reggimento “Aosta” guidato dal Colonnello Roberto Pace. In piena estate a pochi giorni dal ferragosto si è reso necessario una donazione urgente che riguardava una tipologia di gruppo sanguigno particolarmente rara per dare continuità alle cure ospedaliere.

Nonostante l’impegno dell’Avis nella raccolta del sangue e l’opera di sensibilizzazione cui anche l’Esercito con le sue donne e uomini aderisce puntualmente, non mancano le situazioni di criticità cui solo lo spirito di volontariato promosso dall’associazione può dare corso.

Alla prima donazione d’urgenza estiva è subentrato il consolidamento di un rapporto di impegno nelle successive e per tutto il tempo ritenuto utile dai medici. Una rassicurazione anche per i familiari della piccola di poter contare sulla disponibilità piena ed incondizionata del donatore.

L’occasione ha permesso infatti di sensibilizzare ancora di più soprattutto i giovani e chiunque in grado di farlo sulla necessità di aumentare le donazioni possibilmente costanti e continuative. Gli ospedali infatti, necessitano del maggiore apporto non solo per i picchi stagionali o per l’attività ordinaria dei reparti, ma soprattutto per censire il più possibile donatori in grado di rispondere ad una elevato grado di compatibilità con i pazienti. A dimostrazione di un sempre maggiore sforzo della sanità pubblica di offrire cure specifiche e mirate che aumentGraduato del 5° reggimento “Aosta” di Messina dona iò sangue per una piccola paziente del Morelli di Reggioino la possibilità di cura senza necessità di spostarsi magari in strutture fuori regione.

Sulle rive dello Stretto si è scritta una pagina di solidarietà positiva e propositiva che ha unito in una fratellanza reale donatore e paziente aumentando la soddisfazione personale di chi solo per il fatto di poter essere stato utile è soddisfatto di aver sacrificato impegni personale e parte del proprio tempo di vacanza per dare una risposta affermativa alla richiesta dei medici. D’altronde da tempo l’Esercito Italiano partecipa puntualmente alle attività di donazione di sangue fedele ai propri valori di servizio alla collettività. Esserci sempre, è l’impegno dell’uniforme che declina perfettamente il motto del reggimento messinese: Ad ogni costo.