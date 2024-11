Ha preso il via questa sera la 17esima edizione di Grande Fratello 2023, il programma in onda su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Sono 21 i concorrenti noti e comuni, protagonisti di questa edizione del reality show. Tra questi anche un calabrese dal nome che è tutto un programma: Giuseppe Garibaldi. Proprio così, il 30enne nato a Palmi il 23 gennaio 1993 ma che vive a Santa Cristina d'Aspromonte è omonimo del patriota "Eroe dei due mondi".

«Parenti con l'eroe dei due mondi? - chiede Signorini a Garibaldi - C'è chi dice si, chi dice di no. Però io porto questo nome con tanto orgoglio», dice il concorrente prima di entrare nella casa del Grande Fratello. Il 30enne di Palmi, è un collaboratore scolastico (ha lavorato prima in Veneto e poi in Emilia Romagna). Viene da una famiglia semplice, anche lui ha un bel rapporto con la madre. «Sogno il posto fisso», ammette schiettamente Giuseppe.