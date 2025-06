Il calciatore senegalese, con un passato in alcuni tra i club più importanti d’Europa, si è rifugiato tra Soverato e Satriano per una pausa di relax in vista della prossima stagione: su Instagram il suo viaggio tra natura, bellezze e locali alla moda

C’è chi sceglie Formentera, chi i paesi arabi e chi…Satriano. Da qualche giorno Keita Balde, attaccante della cantera del Barcellona con un passato glorioso tra Inter, Sampdoria, Lazio e Monaco e attualmente svincolato dopo la fine della complicata esperienza con il Monza, culminata con una retrocessione, ha scelto una destinazione alquanto inusuale per passare qualche giorno di festa.

Ospite di amici milanesi, l’attaccante (al centro tra l’altro di una lunga storia di gossip che coinvolge il suo ex compagno di squadra Mauro Icardi e la showgirl ed ex moglie di lui, Wanda Nara) ha passato diversi giorni dividendosi proprio tra il borgo di Satriano e la movida soveratese: sul suo profilo instagram sono apparse diverse storie realizzate proprio dall’attaccante che racconta giorno per giorno i suoi spostamenti.

Così, tra un viaggio in parapendio apprezzando le splendide acque joniche calabresi, una grigliata tra amici (tra carne e prodotti rigorosamente dell’orto inquadrato dal suo cellulare), un taglio di capelli ed un’escursione in barca, l’attaccante ha trascorso diversi giorni di vacanza a contatto con la Calabria più autentica, tra amici e festeggiamenti, cocktail, selfie in alcuni tra gli scorci più belli del soveratese e serate in discoteca.

Uno splendido biglietto da visita e un’ottima attività promozionale, tra l’altro, per uno dei posti più iconici e visitati dell’intera regione.