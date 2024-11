«Richard Gere era ospite al telegiornale, ma voleva andarsene perché una signora gli era saltata al collo baciandolo sulla bocca. Ho portato la pizza per tutti e l’ho convinto a restare». La giornalista Rai Maria Barresi racconta a Paola Bottero le avventura di una inviata in giro per il mondo. La Capitale Vis-à-Vis andrà in onda questa sera, martedì 18 ottobre, alle ore 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.