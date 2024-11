L’ex direttore della Protezione civile calabrese affida alla rete la sua preghiera: «Confido in Dio, nella scienza e nelle mie forze per uscirne»

«Ho una brutta malattia. Confido in Dio, nella scienza e nelle mie forze per uscire fuori». È l’annuncio shock che affida ai social Carlo Tansi, ex direttore della Protezione civile calabrese e leader del movimento Tesoro Calabria durante le ultime elezioni regionali.

Un capitolo chiuso quello della politica, come lo stesso Tansi sottolinea con un post ormai vecchio di un anno, ma che ancora svetta nella sua pagina Facebook: «La più grande caxxata della mia vita? Aver buttato 2 anni a fare politica. La politica è incompatibile con la mia indole, sono troppo diretto e passionale. Capitolo definitivamente chiuso. Riprendo a fare quello che so fare meglio e che faccio da 34 anni: il geologo ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche».

«Una malattia forse causata dall'inquinamento della nostra Terra - continua nel post di oggi che annuncia la malattia -. Il nostro Paradiso, avvelenato da gente senza scrupoli contro cui ho lottato da una vita con tutte le mie forze».