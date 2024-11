Attualità

Hot Telephon - Prostituzione 2.0 VIDEO

Le case di appuntamento, come quella scoperta ieri sera dai Carabinieri a Vibo Marina, non rappresentano un caso isolato. Ormai la prostituzione viaggia su internet e siti appositamente dedicati. Abbiamo provato a fare delle brevi ricerche in provincia di Vibo Valentia, chiamando alcune 'entreneuse' che ci hanno dato la loro disponibilità a riceverci a casa loro al prezzo base di 60 euro.