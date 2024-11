C’era la protagonista Lady Gaga, un’autentica star mondiale, all’anteprima internazionale del film House of Gucci. E c’erano due giovani calabresi fra gli invitati al The Space Cinema di Milano.

I due invitati alla grande festa di Milano: Eleonora Cristiani, influencer molto nota al pubblico, soprattutto nel mondo sportivo calabrese, e Francesco Rodilosso, ballerino già notato e pubblicamente apprezzato da Carla Fracci, con al suo attivo alcuni tour nazionali e internazionali con la sua compagnia “Create Danza”. Tanti personaggi del mondo dello spettacolo e influencer italiani hanno preso parte alla una serata che è stata un vero e proprio evento.

E c’era anche un altro pezzo di Calabria al grande evento, anzi due: i gioielli di Eleonora e Francesco opera dell’orafo Spadafora di San Giovanni in Fiore; l’abito di Eleonora firmato della nota stilista Nunzia Dimitri di Rende. L’arte e la bellezza della Calabria in una sintesi che ha colpito molto, con Eleonora e Francesco molto fotografati e apprezzati per il loro stile, per l’eleganza e per la classe.

Il film con Lady Gaga è tra i più attesi dell'anno. House of Gucci, firmato da Ridley Scott, presenta un cast eccezionale: Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons e Salma Hayek. Il film rivive la storia tra Patrizia Reggiani e la famiglia Gucci, fino all'omicidio di Maurizio Gucci, assassinato davanti la sua casa milanese nel 1995. La moglie Patrizia Reggiani è stata poi condannata, come mandante, ed ha scontato 16 anni a San Vittore. Netta e chiara Lady Gaga: «Così orgogliosa delle mie origini italiane».