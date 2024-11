Nella trasmissione si intrecceranno le questioni istituzionali relative alla programmazione dei fondi europei, per capire quali opportunità si offrono alle aziende

“Agricoltura tra opportunità ed eccellenze”, è il titolo della puntata di oggi de I FATTI IN DIRETTA (canale 19, ore 14.30 e in replica alle 22.30), in cui si approfondiranno le questioni relative al Psr (Piano di sviluppo rurale) per capire a che punto sono la programmazione e la spesa delle risorse, accendendo i riflettori pure su alcune realtà imprenditoriali virtuose della nostra regione.

Ospiti in studio del direttore Pietro Comito e di Rosaria Giovannone saranno Mauro D’Acri, consigliere regionale delegato per le Politiche Agricole, il presidente regionale di Confagricoltura, Alberto Statti, il coordinatore regionale della Fapi (Federazione agricoltori piccole imprese) Cristian Vocaturi, e l’amministratore di La Fattoria della Piana, Carmelo Basile. Nella trasmissione si intrecceranno ovviamente le questioni istituzionali relative alla programmazione dei fondi europei, per capire quali opportunità si offrono alle aziende – specie quelle guidate da giovani imprenditori -, ma si attiverà anche un focus su imprese virtuose, come quella di Basile che ha fatto della fitodepurazione e dell’autonomia energetica il suo tratto caratteristico.

Riflettori accesi anche sulla Bio-fattoria Didattica Sant’Anna di Laureana, da dove sarà collegato l’inviato Agostino Pantano che, assieme a Salvino Moro – presidente regionale dell’Aiab, l’associazione che raggruppa gli imprenditori dell’agricoltura biologica – completerà il quadro sulle nuove sfide per la qualità che attendono il comparto.