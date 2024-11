Case popolari prese d’assalto, degrado e incuria di interi quartieri. Ne parleremo nella puntata odierna della trasmissione condotta da Pietro Comito e Rosaria Giovannone. In onda alle 14.30 su LaC

"Emergenza casa, tra legalità e degrado", è il tema della puntata odierna de I fatti in diretta. In Calabria, come nel resto d'Italia, è il caos. Le case popolari sono prese d'assalto. "Non si possono aspettare i tempi di assurde graduatorie per l'assegnazione", lamentano gli assegnatari.

In studio, ospiti di Pietro Comito e Rosaria Giovannone, Massimo De Lorenzo, direttore amministrativo Aterp, Antonio Spataro, segretario regionale Sunia e Francesco Alì, segretario provinciale Sunia - Reggio Calabria.

Per proseguire il viaggio nel degrado degli alloggi di San Pietro Lametino (Cz), al centro dell'inchiesta della nostra Tiziana Bagnato, l'inviato Agostino Pantano sarà collegato dal villaggio che sorge nella periferia di Lamezia Terme.

L'incuria in cui versa il quartiere Arghillà di Reggio Calabria, ridotto a un ghetto fatiscente, sarà invece documentata da Dominella Trunfio. Nel corso della puntata l' intervista esclusiva, realizzata da Rossella Galati, ad Ambrogio Mascherpa, commissario Aterp Calabria, che fornirà il quadro nel quale versano gli alloggi di edilizia popolare in Calabria.

