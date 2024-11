Nel corso della trasmissione, in programma alle 14.30 su LaC, canale 19, riflettori accesi sul processo di fusione deciso dalle comunità e dalle amministrazioni di Trenta, Casole Bruzio, Pedace e Serra Pedace. Si parlerà anche delle altre proposte di accorpamento che si stanno registrando in diverse parti della regione e della seduta odierna del Consiglio regionale

Si parlerà del nuovo Comune della Presila cosentina, la cui futura formazione e' stata decisa con il referendum di domenica scorsa. Si parlerà anche della vittoria del "no" al referendum sul cambio del nome al Comune di Ricadi in "Ricadi Capo Vaticano". Si parlerà ancora del ritorno in consiglio regionale di Mario Magno, al posto di Nazzareno Salerno, sospeso dalla carica dopo il sua arresto nell'ambito dell'operazione "Robin Hood". Tutto ciò nella puntata di oggi de I fatti in diretta (canale 19, in streaming su www.lactv.it ore 14.30). "L'agenda della politica calabrese".

Questo il titolo della puntata odierna de I fatti in diretta. La trasmissione condotta dal direttore Pietro Comito e Rosaria Giovannone riaccenderà i riflettori sul processo di fusione deciso dalle comunità e dalle amministrazioni di Trenta, Casole Bruzio, Pedace e Serra Pedace, allungando lo sguardo anche sulle altre proposte di accorpamento che si stanno registrando in diverse parti della regione. Ospiti in studio saranno il sindaco di Casole Bruzio, Salvatore Iazzolino, il primo cittadino di Pedace, Marco Oliverio, nonche' Wladimiro Parise e Vincenzo Pupo, consiglieri comunali rispettivamente di Trenta e Serra Pedace.

Nel dibattito verranno analizzate le fasi ulteriori di un processo che per il momento lascia fuori dalla fusione il comune di Spezzano Piccolo, dove ha vinto il No, sebbene il consiglio comunale avesse votato favorevolmente al cambio istituzionale. Visto che la palla ora passa alla Regione, che dovra' legiferare entro 60 giorni, nella puntata e' previsto un collegamento con Palazzo Campanella per delle finestre sulla seduta del Consiglio Regionale programmata in giornata, con particolare riferimento anche al commento dei politici che piu' di altri hanno voluto il voto di domenica scorsa - i consiglieri Giudiceandrea e Romeo, primi firmatari della legge di indizione del referendum - che spiegheranno il significato della fase nuova che si apre sul piano politico e legislativo. Con l'inviato a Palazzo Campanella Riccardo Tripepi, poi, il giornalista Alfonso Bombini, che ben conosce la cronistoria del processo di fusione dei Comuni della Presila. E, ancora, Michele Mirabello, la cui battaglia per aggiungere il nome Capo Vaticano a quello di Ricadi si è rivelata vana; il rientrante Mario Magno e altri ospiti ancora.