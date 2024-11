Nel corso della trasmissione targata LaC, con inizio alle 14.30, canale 19, si parlerà delle principali sacre rappresentazioni svolte in tutta la Calabria

"Le Affruntate: tradizioni, fede e presagi". La Madonna di Pizzoni che si spezza in tre parti mentre vola via il velo nero. Quella di Briatico, che si piega fino a toccare terra e miracolosamente si rialza. Proprio come quella di Sant'Andrea Apostolo dello Jonio, nel Catanzarese. Delle Affrontate calabresi si occuperà, oggi, la trasmissione I fatti in diretta, con inizio alle 14.30 su LaC.

Ci sono quelle che sono state un successo, registrando un bagno di folla da cinquemila a ventimila fedeli, come a Vibo Marina e soprattutto a Vibo Valentia. Quelle che hanno destato commozione ed emozione, dal Reggino come in provincia di Catanzaro, dove l'evento è meglio conosciuto come "Cumprunta". Una puntata da non perdere che registrerà il collegamento con Dasà, dove oggi avrà luogo la tradizionale 'Ncrinata, e la presenza in studio dello studioso Pino Cinquegrana e del vicepresidente regionale dell'Associazione delle confraternite italiane Domenico Colelli.