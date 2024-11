Questo il tema della puntata odierna della trasmissione condotta da Pietro Comito e Rosaria Giovannone in onda alle 14.30 su LaC

"Verità e giustizia per Maria Chindamo" questo il tema che sarà affrontato nella puntata odierna de I fatti in diretta, in onda alle 14:30 su LaC. Si parlerà dunque del caso dell’imprenditrice agricola quarantaquattrenne di Laureana di Borrello, scomparsa il 6 maggio scorso in un fondo di proprietà di famiglia nel territorio di Limbadi. Gli inquirenti non hanno dubbi: si è sicuramente trattato di omicidio, anche se il corpo non è ancora stato trovato nonostante le ininterrotte ricerche.

La vicenda sarà affrontata tramite ricostruzioni, schede, servizi e interviste. Ospiti in studio: Vincenzo Chindamo, fratello di Maria; Domenico Chindamo, avvocato della famiglia Chindamo; Mimma Sprizzi, avvocato e promotrice del gruppo Verità e giustizia per Maria; Claudia Ambrosio, avvocato ed esperta in violenza di genere.

Infine, con un reportage, si aprirà una finestra anche sulla manifestazione nazionale contro la violenza sulle donne svoltasi venerdì scorso a Reggio Calabria.

L’appuntamento dunque è alle 14:30 sul canale 19 del digitale terrestre (con replica alle 21) o in streaming su www.lactv.it.