Si parlerà di tradizioni, storia e aneddoti collegati alla festa più divertente dell'anno. Appuntamento alle 14.30 su LaC, canale 19 del digitale

“Un carnevale tra tradizioni e sapori”, questo il tema della puntata odierna de I fatti in diretta”. I motori sono già scaldati, ed è già partito il countdown verso la festa di Carnevale. Giorni di allegria e gusto coloreranno l’intera regione. Le sfilate dei carri, con oltre mille figuranti. Maschere, coriandoli e stelle filanti, ma non solo. C'è spazio anche per il cibo con i piatti tipici del periodo di festa.

In studio, con Rosaria Giovannone e Pietro Comito, parleranno della festa più goliardica dell'anno Pino Cinquegrana, storico delle tradizioni, Sonia Tropeano, pedagogista del centro solidarietà “Don Mottola” di Tropea e lo chef Mario Pignataro.

Il nostro inviato, Agostino Pantano, sarà collegato da Mileto con gli organizzatori dell'appuntamento più colorata dell'anno e racconterà la preparazione di uno dei carri della sfilata di martedì prossimo.

L’appuntamento alle 14.30 su LaC, canale 19 del digitale.