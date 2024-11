Nicotera si prepara a vivere la festa del 14 febbraio con una serie di iniziative romantiche. Così, nei pressi del monumentale castello, sono stati installati “I lampioni innamorati”.

L’opera custodita nel parco Valentino a Torino

L’opera, pensata in occasione di San Valentino, ricorda quella sita in Piemonte nel suggestivo parco Valentino, realizzata dal maestro artista-giardiniere Rodolfo Marasciuolo. I lampioni nella città piemontese richiamano turisti e rappresentano una delle attrazioni più originali e fotografate. Un successo che l’amministrazione comunale spera di replicare anche a Nicotera.

I lampioni a Nicotera

L’installazione è stata realizzata grazie al lavoro dei volontari comunali. I lampioni esprimono tenerezza e complicità. Si protendono verso l’altro senza toccarsi, addirittura un lampione pare poggiare il capo sulla spalla immaginaria dell’altro. Sullo sfondo il cielo e il mare che si uniscono fino a confondersi. In merito all’iniziativa il sindaco Giuseppe Marasco ha brevemente commentato: «Per San Valentino venite a Nicotera, dietro il Castello, per dichiarare il vostro eterno amore. Una foto è per sempre».