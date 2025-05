Si è appena concluso il Consiglio nazione delle Consulte provinciali studentesche, la tanto attesa assemblea annuale in cui i presidenti di tutta Italia s’incontrano per la prima volta dopo mesi di preparazione. Fortificate sempre più da un bagaglio d’esperienza notevole, le nostre Consulte, contraddistinte da un’operosità costante espressa a vari livelli e su più fronti, durante i lavori del CNPC hanno saputo cogliere l’opportunità di esportare quelle best pratice realizzate sul campo divenute modello di riferimento.

Un’Italia giovane, impreziosita dalle diversità dei suoi territori, ha manifestato tutto il suo entusiasmo rendendo questo CNPC un’esperienza esaltante e rigenerante: nelle assemblee plenarie, nei momenti informali, durante i lavori delle commissioni tematiche, i presidenti hanno potenziato il loro essere persone attive sviluppando il senso di una cittadinanza ispirata al dettato costituzionale.

Un ruolo fondamentale nel raggiungimento di questo obiettivo lo riveste, da sempre in Calabria, il dialogo aperto con le istituzioni che rappresenta un modello d’eccellenza per via delle straordinarie iniziative realizzate nel tempo grazie anche all’azione mirata della coordinatrice Franca Falduto e dell’Usr Calabria. Ed anche in quest’occasione, grazie ad una fortuita coincidenza, i presidenti hanno avuto occasione di esporre il loro programma di lavoro al presidente della Regione, Roberto Occhiuto, che ha dedicato loro parte del suo tempo durante il viaggio verso Roma.

In virtù delle relazioni umane e professionali intrecciate durante le attività del CNPC, la programmazione dei prossimi percorsi, ne vedrà la realizzazione anche in partenariato, ad esempio con la Società Dante Alighieri a cui ha preso parte anche Axel Tamou, CPS di Lodi, durante il collegamento da Tropea con il presidente della D.A. in Kongo.

Questo Consiglio Nazionale è stato, inoltre caratterizzato da una meravigliosa coincidenza, ovvero l’elezione di Papa Leone XIV: al diffondersi della notizia dell’Habemus Papam, i presidenti si sono precipitati spontaneamente nell’auditorium per assistere tutti insieme, sul maxi schermo, all’evento in corso. In una magica atmosfera, permeata di spiritualità e partecipazione commossa, sorprendente in certi contesti, i ragazzi, nell’accogliere con sincero coinvolgimento il nuovo Papa, hanno testimoniato di voler credere nei grandi valori della vita e di voler cercare nelle istituzioni, compresa la Chiesa, quei punti di riferimento importanti di cui hanno estremo bisogno per superare con coraggio le loro fragilità ed affrontare il mondo senza paura.