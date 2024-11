Per via dell’ondata di maltempo, i sindaci della costa tirrenica cosentina hanno deciso di chiudere il lungomare per motivi di sicurezza e incolumità. Il sindaco di Paola, Giovanni Politano, ha emesso un’ordinanza per contrastare il rischio delle mareggiate. Disposto il divieto di transito nelle zone vicine al mare e alle scogliere. Stessa decisione è stata presa anche dal sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea, che ha chiuso il lungomare e il borgo marinaro. L’amministrazione comunale di Diamante ha emesso un’ordinanza di chiusura di alcune strade comunali per motivi di sicurezza e di incolumità. Divieto per i pedoni di sostare nelle aree costiere esposte.

