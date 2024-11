Intervenuti dalla sede centrale e dal locale distaccamento volontario, si sono calati con tecniche di derivazione speleo alpino fluviale. Il cane era fermo in una rientranza nella roccia

E’ in buone condizioni il cucciolo di Breton salvato dai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro. Gli operatori sono intervenuti in località “Busella”, rientrante nel territorio comunale di Borgia, per recuperare il cucciolo caduto in un dirupo di oltre 100 metri.

I Vigili del fuoco intervenuti dalla sede centrale e dal locale distaccamento volontario, si sono calati con tecniche di derivazione speleo alpino fluviale. Hanno ritrovato il cane a circa una ventina di metri fortunatamente fermo all'interno di una rientranza nella roccia. Una volta soccorso, è stato riconsegnato al proprietario.