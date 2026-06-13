Dalla caduta del Muro di Berlino al crollo dei regimi comunisti dell’Europa orientale, il programma ha ricostruito e commentato assieme agli ospiti gli avvenimenti che ridefinirono gli equilibri internazionali. Giovedì prossimo nuova puntata dedicata a Silvio Berlusconi

Una puntata intensa e ricca di spunti quella andata in onda su LaC Tv, con il direttore di testata Franco Laratta che ha guidato i telespettatori in un viaggio attraverso il 1989, l’anno che segnò la fine di un’epoca e l’inizio di una nuova fase della storia mondiale.

Dalla caduta del Muro di Berlino al crollo dei regimi comunisti dell’Europa orientale, il programma ha ricostruito gli avvenimenti che cambiarono il volto del continente e ridefinirono gli equilibri internazionali. Attraverso filmati d’epoca e approfondimenti storici, la trasmissione ha ripercorso le immagini simbolo di quell’anno: il Muro che cade, le riforme di Michail Gorbaciov, la drammatica fine del regime di Nicolae Ceaușescu in Romania e le proteste di Piazza Tienanmen, represse nel sangue dal governo cinese.

Ad animare il dibattito in studio sono stati Filippo Corigliano, professore di Filosofia Politica dell’Università della Calabria, Francesco Granata, ex sindaco di Catanzaro e da Parigi il giornalista e scrittore Simone Tropea.

Gli ospiti hanno analizzato il significato politico e culturale di quella svolta storica, interrogandosi sul concetto di “fine della storia”, sulle aspettative nate dopo il tramonto del blocco sovietico e sulle illusioni che hanno accompagnato la vittoria dell’Occidente negli anni successivi.

Particolarmente seguiti anche i collegamenti esterni. L’europarlamentare Giusy Princi è intervenuta da Bruxelles per riflettere sull’eredità politica del 1989 e sul valore dell’unità europea in un contesto segnato dal ritorno dei nazionalismi e dalle nuove tensioni geopolitiche. Il docente Peppino De Rose ha invece offerto una lettura critica delle conseguenze del crollo dell’Unione Sovietica, soffermandosi sulle fragilità dell’Europa e sulle sfide che il continente è chiamato ad affrontare.

La puntata ha dedicato ampio spazio anche alla politica internazionale, con un focus sulla rivoluzione conservatrice rappresentata da Ronald Reagan e Margaret Thatcher, e alla situazione italiana di fine anni Ottanta, segnata dalla svolta della Bolognina e dai cambiamenti che avrebbero portato alla trasformazione del sistema dei partiti.

Molto apprezzato dal pubblico anche il segmento culturale realizzato da Cosenza, dove Ernesto Mastroianni ha condotto un approfondimento insieme al direttore del Conservatorio “Stanislao Giacomantonio”, Francesco Perri. Prendendo spunto dal successo di Nuovo Cinema Paradiso, premiato con l’Oscar come miglior film straniero proprio nel 1989, i due hanno raccontato il ruolo della musica in quella stagione di passaggio, soffermandosi sulle straordinarie colonne sonore di Ennio Morricone e sulle trasformazioni del panorama musicale tra gli anni Ottanta e Novanta.

La figura di Giovanni Paolo II e il suo contributo morale e spirituale al crollo del comunismo nell’Europa orientale hanno chiuso una serata che ha saputo intrecciare storia, politica, cultura e memoria collettiva. Un racconto corale che ha mostrato come il 1989 non sia soltanto una data da ricordare, ma una chiave fondamentale per comprendere il mondo di oggi. Dalle nuove tensioni internazionali alle difficoltà dell’Europa, fino al confronto tra democrazie e autocrazie, molte delle questioni che segnano il nostro tempo affondano le proprie radici proprio negli eventi di quell’anno.

Giovedì prossimo una puntata dedicata a Silvio Berlusconi

È già stato annunciato il tema della prossima puntata de I giorni della storia, in programma giovedì alle ore 22 su LaC Tv.

Al centro della trasmissione ci sarà Silvio Berlusconi e il berlusconismo, il fenomeno politico, culturale e mediatico che ha preso il suo nome. Per oltre vent’anni il leader di Forza Italia ha dominato la scena pubblica italiana, segnando un prima e un dopo nella storia della Repubblica.

Imprenditore di successo, protagonista della rivoluzione televisiva italiana e straordinario comunicatore, Berlusconi decise di scendere in campo nel pieno della crisi della Prima Repubblica. In pochi mesi costruì un nuovo soggetto politico, conquistò milioni di elettori e contribuì a ridisegnare il quadro politico nazionale.

Amato e contestato, imitato e combattuto, è stato una delle figure più influenti e divisive della storia italiana contemporanea. Per alcuni il simbolo della modernizzazione del Paese, per altri l’emblema della politica spettacolo. In ogni caso, un protagonista assoluto della Seconda Repubblica.

Come ha fatto un imprenditore a diventare il leader più influente della politica italiana degli ultimi decenni? Perché milioni di italiani lo hanno sostenuto? E quanto del dibattito pubblico e politico di oggi nasce ancora da quella stagione? Berlusconi è stato davvero perseguitato dalla magistratura? Quali le sue responsabilità?

A queste domande cercherà di rispondere la prossima puntata de I giorni della storia, con il direttore Franco Laratta e ospiti del mondo della politica, della cultura e delle istituzioni, per rileggere una delle vicende più significative dell’Italia contemporanea. Giovedì prossimo alle 22:00 su LaC Tv.