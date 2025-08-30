Il Rettore dell’Università Vanvitelli originario di San Giovanni in Fiore è stato nominato dal ministro Orazio Schillaci: «Assumo l’incarico con spirito di servizio e consapevole del valore della ricerca sanitaria»

È calabrese di San Giovanni in Fiore il nuovo presidente della Sezione per la ricerca sanitaria del Comitato tecnico sanitario del Ministero della Salute. Si tratta del professor Gianfranco Nicoletti, medico e Rettore dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, nominato dal ministro Orazio Schillaci.

«Il mio ringraziamento va al Ministro Schillaci per la fiducia accordatami, nonché al Capo Dipartimento Prevenzione, la dottoressa Campitiello, per la sensibilità dimostrata nei miei confronti. Assumo tale incarico con spirito di servizio e di collaborazione, al fine di supportare le attività del Ministero della Salute, nella consapevolezza della fondamentale importanza che ricopre la ricerca in ambito sanitario», ha dichiarato Nicoletti.

La carriera accademica e istituzionale del professore è ricca di incarichi di prestigio. Rettore dell’Ateneo Vanvitelli dal 2020, nel sessennio precedente è stato prorettore vicario con delega al Personale, all’AOU, all’ADISU e ai rapporti con la Regione. Nel 2019 è entrato a far parte del Comitato Ordinatore della Scuola Superiore Meridionale, mentre dal 2022 ricopre il ruolo di Segretario Generale della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane).

Il 2025 ha segnato per lui un anno di ulteriori riconoscimenti: è stato nominato componente del Consiglio Superiore di Sanità (CSS), consigliere di amministrazione del Consorzio CINECA e membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli su indicazione del Ministero della Cultura.

Con la nuova nomina al CTS, Gianfranco Nicoletti conferma il suo ruolo di riferimento nel mondo accademico e sanitario nazionale, mettendo la sua esperienza al servizio della ricerca e delle istituzioni.