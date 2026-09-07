Il sistema nazionale di monitoraggio delle ondate di calore sorveglia una sola città calabrese e lascia fuori capoluoghi e aree interne. E così un’emergenza che riguarda salute, economia e territorio rischia di diventare invisibile

Ogni giorno, da fine maggio a metà settembre, il Ministero della Salute pubblica un bollettino sulle ondate di calore. Assegna a ogni città un livello di rischio, con previsioni a ventiquattro, quarantotto e settantadue ore, e serve a far scattare in anticipo la protezione delle persone più fragili. Le città monitorate sono ventisette: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

Una sola calabrese. Non c’è Cosenza. Catanzaro no. Crotone no. Vibo Valentia no. E naturalmente non c'è nessuno dei paesi dell'entroterra, dove il caldo in questi giorni morde più forte che sulla costa.

Il 28 agosto, mentre il bollettino nazionale ignorava tutto questo, a Torano Scalo si sono toccati 44,9 gradi, a Bisignano 44,2, a Cosenza 43,7. Nel Reggino Bova Superiore ha registrato 43,1 gradi, Pietrastorta 42,4, Platì 41,2. Con un'umidità tale da far salire la temperatura percepita di almeno cinque gradi rispetto a quella misurata, e notti tropicali con valori vicini ai trenta gradi anche nelle ore notturne.

Numeri che altrove avrebbero aperto i telegiornali. Qui non fanno notizia, perché nella “percezione comune” nel Mezzogiorno il caldo è considerato normale. È una convinzione comoda e sbagliata, e produce una conseguenza precisa: se un fenomeno non viene rilevato dove colpisce, non entra in nessun piano e non entra in nessun bilancio.

Una regione più esposta della media

Il punto è che qui l'impatto non è uguale rispetto ad altre aree del Paese. È maggiore, per ragioni strutturali.

La prima è demografica. In Calabria gli over 65 sono circa 450mila e l'indice di vecchiaia è salito a 196,7: quasi duecento anziani ogni cento giovani sotto i quattordici anni. Il 4,6% degli over 75 non ha nessuno su cui contare, e le famiglie composte da una sola persona con più di 75 anni sono il 9,2% del totale. Allo stesso tempo la regione è ultima in Italia per spesa sociale dei Comuni, con 46 euro per abitante. Il caldo estremo non uccide in modo spettacolare: uccide chi è solo, chi è fragile, chi non ha nessuno vicino che controlla se ha bevuto abbastanza.

La seconda ragione è sanitaria. Secondo la Società italiana di medicina d'emergenza-urgenza mancano nel Paese circa cinquemila medici dell'emergenza, che diventano seimila nei mesi estivi e quasi settemila nel picco di agosto, proprio quando gli accessi aumentano per le ondate di calore e per la maggiore presenza di turisti. E in Calabria la situazione, come ben sappiamo, non è certamente più rosea da questo punto di vista. Si capisce così la fragilità del sistema che dovrebbe assorbire l'urto di un'estate come questa, in località dove la popolazione a luglio raddoppia o triplica.

A livello nazionale, il rapporto ministeriale su luglio 2026 registra un aumento dell'8% dei decessi tra gli over 85, con un aumento del 7% nelle città del Centro-Sud. Per la Calabria quel dato semplicemente non esiste in forma disaggregata. Non perché il fenomeno non ci sia, ma perché la regione è quasi fuori dal campione.

La filiera che si secca prima del piatto

C'è poi un impatto che riguarda le imprese, e che tocca la sicurezza alimentare intesa nel senso più concreto: la capacità di una filiera di consegnare prodotto.

In Calabria il bergamotto della fascia costiera reggina è in crisi: senza precipitazioni e con temperature simili il frutto si secca e non produce l'essenza che si estrae dalla buccia. Le prime stime Coldiretti parlano di perdite superiori al 60%. Nella Sibaritide agrumeti e uliveti richiedono irrigazioni costanti proprio nella fase più delicata della stagione, mentre gli incendi colpiscono superfici boschive e pascoli. La stessa Coldiretti Calabria ha chiesto alla Regione il riconoscimento dello stato eccezionale degli eventi, per garantire il pagamento degli aiuti della Politica agricola comune del 2026 e delle annualità successive.

Vale la pena fermarsi un secondo su questo passaggio, perché il legame con il turismo è diretto. Una regione che vende esperienza enogastronomica sta perdendo le materie prime che rendono credibile quella promessa di: autenticità, gusto, tradizioni e accoglienza.

Il mare non rinfresca più come prima

Anche l'acqua ha smesso di essere un vantaggio scontato per le zone costiere. Il 14 agosto la temperatura superficiale media del Mediterraneo ha raggiunto 28,6 gradi, nuovo record. A luglio le anomalie hanno superato i 3,5 gradi nel Tirreno settentrionale e non sono scese sotto +1,5 gradi nello Ionio e in Adriatico. Un mare così caldo rinfresca meno di giorno, restituisce calore di notte e accumula energia che alimenta gli eventi estremi di fine estate e d'autunno: cioè proprio la finestra su cui la Calabria sta costruendo la sua destagionalizzazione.

Nel frattempo le abitudini si stanno spostando. L'Osservatorio Jfc registra una crescita del 14,4% delle vacanze estive in montagna: nella prima settimana di giugno il 14,6% degli italiani dichiarava di volerci andare, a inizio luglio la quota era già salita al 19,1%. Per il Touring Club il mare resta la scelta principale, al 40%, ma registra una contrazione significativa, mentre la montagna torna a crescere al 21% e supera le città d'arte. Non è una fuga dal mare. È l'erosione lenta del monopolio di agosto dovuta al caldo. E anche la nostra Sila in tutte le sue accezioni ha dimostrato nel mese di agosto di diventare rifugio e scelta obbligata per chi non riusciva a tollerare il caldo asfissiante del resto della regione.

Le proiezioni ci raccontano già dove porta questa curva. Uno studio del Joint Research Centre della Commissione europea stima che con un riscaldamento di tre o quattro gradi le regioni costiere meridionali perderebbero quasi il 10% dei turisti estivi, mentre le coste settentrionali li guadagnerebbero: l'interesse turistico calerebbe a luglio e crescerebbe ad aprile. Tradotto: la destagionalizzazione non è più soltanto una scelta di marketing, è una forma di adattamento climatico.

Tre flussi diversi, un rischio solo

E arriviamo a dover fare una distinzione che di solito non si fa. Sulle spiagge calabresi convivono tre popolazioni: il turista di mercato, che sceglie e quindi può anche non scegliere; il villeggiante locale, che va al mare ma dorme a casa propria; il calabrese di ritorno, legato ai luoghi da vincoli familiari prima che da valutazioni di prezzo o da una scelta “mirata”.

Il caldo agisce in modo diverso sui tre. I secondi e i terzi restano, perché non hanno alternative o non le cercano. Il primo, invece, è l'unico che può sostituire la destinazione con un clic. Ed è anche l'unico che porta valore economico pieno.

Difenderlo significa lavorare su ciò che rende un soggiorno di una o due settimane sopportabile anche quando il mare è mosso, anche quando alle tre del pomeriggio la spiaggia è impraticabile. Ombra vera nei lungomare, verde urbano, spazi pubblici climatizzati, acqua accessibile, servizi che funzionino oltre l'ombrellone (anche le semplici docce che in molte spiagge libere mancano), presidi sanitari dimensionati sulla popolazione estiva reale e non su quella residente. Uno studio su oltre 6.400 recensioni di siti all'aperto in Italia, Grecia, Spagna e Malta mostra che con il caldo i visitatori parlano di disagio termico e di ombra e acqua nello stesso tempo. La richiesta di comfort climatico è già dentro le recensioni. Quindi è già dentro le decisioni di acquisto che portano a selezionare la prossima meta per il 2027.

Il vantaggio che abbiamo e non usiamo

Guardiamo anche quello che abbiamo, c'è una carta che questa regione possiede e quasi nessun'altra destinazione balneare del Mediterraneo può giocare. Condizione che si riassume nella più banale e conosciuta delle frasi: in Calabria si passa dalla costa a quote superiori ai millecinquecento metri in meno di un'ora. Dobbiamo trasformare questa frase in qualcosa di concreto e tangibile per il turista; Sila, Pollino e Aspromonte non sono un'alternativa al mare: sono l'unica risposta strutturale al mare troppo caldo che una regione balneare possa darsi senza smettere di essere balneare. Rifugio climatico a mezz'ora d'auto dall'ombrellone, se collegato, attrezzato e raccontato come tale. Bisogna far percepire il valore della connessione dei nostri luoghi, dire a chi va al mare a Falerna, Amantea, Pizzo, Soverato o Calopezzati che può trovare refrigerio con mezz’ora di auto o prendendo una navetta passando il pomeriggio o la serata in montagna.

Nulla di tutto quello che abbiamo scritto è irreversibile (forse). Ma nulla di tutto quello ci cui c’è bisogno comincia finché il caldo calabrese resta un fenomeno che non viene misurato. Estendere il monitoraggio sanitario delle ondate di calore ai capoluoghi e alle aree interne della regione costa poco e vale molto: è il presupposto perché il rischio diventi un dato, e il dato una voce di bilancio, confronto e scelta politica.

Quarantacinque gradi a Torano Scalo non sono una curiosità meteorologica. Sono un avviso di sfratto, scritto in una lingua che non abbiamo ancora deciso di leggere e capire.