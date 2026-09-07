Musica, sciarpe e maglie fanno da cornice alla serata dedicata alle Aquile. Dopo il settore giovanile, il momento più atteso con Gorgone e la prima squadra sul palco davanti ai tifosi. QUI LA DIRETTA

Il Parco della Biodiversità si colora di giallorosso. È in corso a Catanzaro la grande serata dedicata all’US Catanzaro 1929, che si presenta ufficialmente alla propria gente. Tanti i tifosi che stanno raggiungendo il parco per vivere da vicino un appuntamento che, almeno per una sera, mette da parte risultati e classifica e riporta al centro il legame tra la squadra e il suo popolo.

Sciarpe, maglie e colori giallorossi accompagnano l’attesa, mentre la musica fa da sottofondo all’arrivo del pubblico. La serata è partita alle 19 con il dj set di Mr Kan e sta entrando progressivamente nel vivo. Alle 20 spazio al settore giovanile, prima del momento più atteso: alle 21 sul palco salirà la prima squadra di Giorgio Gorgone, con calciatori e staff tecnico chiamati uno dopo l’altro a ricevere l’abbraccio della tifoseria. A condurre l’evento è Simona Palaia di LaC.

C’è soprattutto voglia di Catanzaro in una serata che vuole essere una festa. Il pubblico giallorosso torna protagonista, pronto ad accogliere vecchi e nuovi volti della rosa e a far sentire la propria vicinanza alla squadra. Un entusiasmo che prova ad andare oltre un avvio di campionato complicato: le Aquile arrivano infatti da tre sconfitte nelle prime tre giornate, l’ultima per 2-0 sul campo del Südtirol.

Ma questa sera il risultato resta sullo sfondo. Al Parco della Biodiversità l’atmosfera è quella delle grandi occasioni, con l’attesa che cresce minuto dopo minuto in vista della presentazione della prima squadra. È il momento dell’incontro tra il Catanzaro e la sua gente, tra applausi, musica e passione giallorossa.

LaC segue in diretta la serata sul web e sui social, raccontando l’evento, i suoi protagonisti e l’atmosfera dal cuore del Parco della Biodiversità. SEGUI QUI LA DIRETTA