Andrea Giambruno sembra deciso a giocare la sua ultima carta per tornare sotto i riflettori. Dopo i disastri professionali e personali che lo hanno travolto, il giornalista cerca una via per riscattarsi e riprendere il suo posto davanti alle telecamere. Il nuovo obiettivo? La Rai, che potrebbe rappresentare un inaspettato trampolino di rilancio. Ma per un personaggio che ha trasformato due fuori onda in un boomerang devastante, il ritorno in video è tutt’altro che scontato.

I danni in casa Mediaset sono stati sotto gli occhi di tutti: due clip, mandate in onda da Striscia la notizia, hanno svelato il lato peggiore del conduttore. Nel primo fuori onda, Giambruno si era lanciato in commenti sessisti sulle sue colleghe, lasciandosi andare a battute volgari che poco si addicono a un professionista della tv. Nel secondo, aveva superato ogni limite con proposte indecenti che includevano orge collettive per “stemperare lo stress” sul lavoro. Il tutto condito da atteggiamenti spavaldi e un tono che definire fuori luogo è un eufemismo.

La reazione di Mediaset è stata rapida e decisa. Andrea Giambruno è stato sospeso dal video, pur rimanendo formalmente in azienda. Una mossa che sa di compromesso: troppo clamore per licenziarlo, ma impossibile immaginare di rimetterlo davanti alle telecamere. Nemmeno le scuse pubbliche, affidate a un’intervista a Dritto e rovescio, sono riuscite a migliorare la sua posizione. L’immagine del giornalista pentito, con il volto contrito e le parole studiate, non ha convinto né l’azienda né il pubblico. Il danno d’immagine, del resto, era ormai irreparabile.

Nonostante tutto, Giambruno non ha rinunciato al sogno di un ritorno in grande stile. Dopo il fallimento del tentativo di partecipare a Belve, il programma di Francesca Fagnani su Rai 2, sembra aver messo gli occhi su un progetto ancora più ambizioso: uno show tutto suo, magari proprio negli studi Rai. L’idea di un suo rilancio nella tv pubblica, però, rischia di sollevare più di qualche sopracciglio. Il passato recente pesa come un macigno, e il suo nome è ancora associato a uno dei casi mediatici più imbarazzanti degli ultimi anni.

Anche sul fronte personale le cose non vanno meglio. La fine della relazione con Giorgia Meloni, premier e madre di sua figlia, ha aggiunto ulteriore caos alla sua vita. Dopo anni di apparente stabilità familiare, Giambruno si è ritrovato solo. I suoi tentativi di ricostruire un equilibrio, come la breve frequentazione con Federica Bianco, attivista leghista e aspirante attrice, si sono rivelati un buco nell’acqua. Quella che era stata descritta come un’amicizia speciale non si è mai trasformata in una relazione stabile, lasciandolo di nuovo in un limbo sentimentale.

Quanto al possibile supporto della sua ex compagna, Meloni sembra intenzionata a mantenere un atteggiamento distante. La premier ha preferito smarcarsi dalla vicenda, concentrandosi sul proprio ruolo istituzionale e lasciando che l’ex compagno gestisca i suoi problemi in autonomia. Essere il padre della figlia della premier potrebbe avere qualche vantaggio indiretto, ma Giorgia non sembra disposta a intervenire direttamente per aiutarlo. Del resto, un coinvolgimento più attivo avrebbe il rischio di legare la sua immagine a una vicenda che il pubblico percepisce ancora in modo estremamente negativo.

Il quadro che emerge è quello di un uomo che tenta disperatamente di riprendere in mano le redini della sua vita e della sua carriera, ma che si trova a combattere contro una montagna di difficoltà. La Rai, ammesso che decida di offrirgli una possibilità, potrebbe rappresentare l’ultima chance per Giambruno di rientrare nel giro della televisione che conta. Ma un eventuale fallimento sarebbe un colpo mortale per una carriera già pesantemente compromessa. Il conduttore, intanto, continua a coltivare la speranza di tornare protagonista.

La domanda ora è: riuscirà Andrea Giambruno a convincere la Rai a puntare su di lui? E soprattutto, il pubblico è pronto a perdonarlo e accoglierlo di nuovo davanti alle telecamere? Il rischio di un nuovo passo falso, in un contesto già delicato, è altissimo. Il ciuffo più famigerato della tv sembra deciso a giocare la sua ultima carta, ma il futuro resta incerto. Quel che è certo è che, al momento, il suo nome resta indissolubilmente legato a uno dei periodi più controversi della televisione italiana. Per ora, ogni speranza sembra scontrarsi con la realtà di un ambiente televisivo che non perdona facilmente e che non ha dimenticato il clamore mediatico suscitato dai suoi errori. La strada è tutta in salita, e il conduttore lo sa. Una salita che, per lui, potrebbe rivelarsi l’ultima occasione.