Oltre alla città capoluogo altri sette comuni hanno formalizzato gli atti di cessione delle quote. Si proseguirà con altre amministrazioni secondo il cronoprogramma

Prosegue il percorso di cessione delle quote azionarie di Sorical ai Comuni calabresi. Questa mattina altri otto enti locali sono entrati ufficialmente nella compagine societaria della società che gestisce il servizio Idrico Integrato della Calabria.

I nuovi soci sono i Comuni di Catanzaro, Roccella Jonica, Castrolibero, Cirò Marina, Carolei, Casabona, San Basile e San Nicola dell’Alto, che si aggiungono ai Comuni di Acri, Lamezia Terme, Reggio Calabria, Rosarno e Crotone, già presenti nel capitale sociale di Sorical. L’ingresso dei Comuni nella società rappresenta un adempimento previsto dalla normativa che disciplina il modello di gestione del servizio idrico integrato in Calabria e costituisce un passaggio fondamentale per il completamento della governance della società interamente pubblica.

Gli atti di cessione delle quote societarie sono stati sottoscritti questa mattina dai sindaci dei Comuni interessati insieme all’amministratore delegato Maurizio Nicolai, alla presenza del presidente del Consiglio di Amministrazione Demetrio Naccari Carlizzi e delle consigliere di amministrazione Elisabetta Aiello e Giovanella Famularo, a testimonianza dell’impegno condiviso nel rafforzare il percorso di consolidamento della società.

Con il progressivo trasferimento delle quote agli enti locali si rafforza il modello di gestione partecipato, nel quale i Comuni assumono un ruolo diretto nella governance del gestore unico, contribuendo alle scelte strategiche per lo sviluppo del servizio idrico regionale. Il percorso di cessione delle quote proseguirà nelle prossime settimane, secondo il cronoprogramma definito, fino al completamento del trasferimento previsto dalla legge.

«L’ingresso dei Comuni nella compagine societaria di Sorical rappresenta un passaggio di straordinario rilievo istituzionale e segna il compimento di un percorso previsto dalla normativa regionale», dichiara l’amministratore delegato Maurizio Nicolai. «Sorical si rafforza come società interamente pubblica, patrimonio condiviso dell’intero sistema delle autonomie locali calabresi. L’ingresso degli enti locali nella compagine sociale consolida un modello fondato sulla collaborazione istituzionale e sulla responsabilità condivisa, ponendo le basi per una gestione del servizio idrico sempre più efficiente, trasparente e orientata ai bisogni delle comunità calabresi».

Il presidente del Consiglio di Amministrazione Demetrio Naccari Carlizzi sottolinea: «La partecipazione dei Comuni alla governance rappresenta un elemento strategico per il consolidamento del gestore unico del servizio idrico integrato. È attraverso una governance realmente condivisa che possiamo affrontare con maggiore efficacia le sfide dei prossimi anni: attuare gli investimenti programmati, accelerare il processo di ammodernamento delle infrastrutture, elevare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e rafforzare il rapporto di prossimità con i territori. Sorical cresce così come una grande azienda pubblica regionale, costruita insieme ai Comuni e al servizio delle comunità calabresi».