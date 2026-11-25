La morte, talvolta, restituisce agli uomini ciò che la vita pubblica aveva finito per nascondere. Accade ora con Jorge Mario Bergoglio, papa Francesco. A poco più di un anno dalla sua scomparsa, il diario personale di Papa Francesco riemerge dalla discrezione di Santa Marta e consegna alla storia un uomo assai più complesso di quello che la cronaca, per dodici anni, ha tentato di raccontare. Non il personaggio, non il pontefice costruito dalle fotografie, dai viaggi, dalle polemiche e dalle aperture, ma l'uomo.

Il volume, Il Diario personale di Papa Francesco, curato dal cardinale Víctor Manuel Fernández e pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana, raccoglie annotazioni scritte da Bergoglio nell'arco di oltre trent'anni, dal 1992 al 2024. Quelle pagine erano rimaste custodite a Santa Marta e restituiscono, attraverso appunti privati, preghiere, timori e interrogativi, la dimensione più intima della sua esistenza. Fernández ha raccontato di aver ricevuto da Francesco una consegna semplice e insieme profondissima: pubblicare ciò che potesse essere «per edificazione».

È una formula che merita attenzione, perché impedisce di trasformare il diario in un reperto scandalistico. Quelle carte non nascono per alimentare la curiosità del pubblico. Nascono dall'urgenza, antica e quasi monastica, di mettere per iscritto il proprio rapporto con la coscienza.

Ergo, il diario diventa qualcosa di più di un documento religioso. Diventa un documento umano.

Perché Francesco, nelle sue pagine private, appare soprattutto preoccupato da una domanda che dovrebbe appartenere a ogni uomo investito di autorità: che cosa accade quando il potere comincia a parlare attraverso di noi? Bergoglio teme di trasformarsi in un «burattinaio», di esercitare sugli altri una forma di dominio che la dignità dell'uomo dovrebbe invece impedire. La sua paura più profonda, dunque, sembra riguardare meno la perdita del potere che la sua degenerazione morale.

Per un laico, questo passaggio dovrebbe essere persino più importante delle pagine dedicate al demonio.

Si può credere oppure no al demonio. Si può leggere una visione come esperienza mistica, come simbolo, come manifestazione della coscienza o come espressione della tradizione spirituale nella quale Francesco era stato formato. La libertà intellettuale consente ogni posizione. Comprendere la paura di trasformarsi in un manipolatore appartiene invece a una dimensione universale. È filosofia morale, è antropologia, è politica.

Bergoglio aveva compreso una verità antichissima: il male comincia spesso dalla convinzione di avere il diritto di disporre degli altri. Ed è forse per questo che quelle pagine, così intime e apparentemente lontane dal mondo, finiscono per parlare proprio al mondo.

Il diario racconta una lunga crisi spirituale, attraversata soprattutto tra il 2021 e il 2022, nella quale Francesco annota paure, stanchezza, aridità interiore e interrogativi sul proprio modo di governare la Chiesa. Racconta anche alcuni episodi nei quali percepisce la presenza del demonio e, nel giugno del 2018, una visione dell'ingresso dell'Inferno.

Il clamore si è concentrato naturalmente su questi passaggi. Eppure sarebbe un errore leggere il diario soltanto attraverso il filtro dello stupore. Il vero scandalo, se proprio vogliamo usare questa parola, non consiste nel fatto che un Papa abbia scritto di aver visto il demonio. Il vero scandalo è che un Papa abbia avuto il coraggio di scrivere: ho paura di poter sbagliare.

In un'epoca innamorata dei leader infallibili, degli uomini che parlano senza esitazione, dei capi politici che trasformano ogni dubbio in debolezza, Francesco restituisce alla fragilità una dignità morale. Scrive di sentirsi inadeguato, teme di poter fare del male, si interroga sulla propria capacità di governare. Perfino il pontefice può trovarsi davanti allo specchio senza possedere una risposta definitiva.

È questa la parte più rivoluzionaria della sua eredità.

Francesco è stato spesso giudicato attraverso categorie politiche: progressista, conservatore, riformatore, tradizionalista, rivoluzionario. Definizioni troppo piccole per contenere una figura che appartiene ormai alla storia della Chiesa e, insieme, alla storia civile del nostro tempo.

Il suo linguaggio sulla povertà, sulle migrazioni, sulla guerra, sulla dignità degli ultimi e sulla devastazione ambientale ha incontrato la sensibilità di milioni di persone lontane dalla fede cattolica. Fratelli tutti ha cercato una grammatica della fraternità capace di oltrepassare le appartenenze confessionali; Laudato si' ha trasformato la cura della casa comune in una questione morale prima ancora che religiosa.

Eppure, abbiamo forse compreso Francesco soltanto a metà.

Lo abbiamo raccontato come il Papa dei poveri, dimenticando che dietro il suo sguardo rivolto agli ultimi abitava una spiritualità severissima. Lo abbiamo raccontato come il Papa delle periferie, senza cogliere fino in fondo che quelle periferie rappresentavano anzitutto un metodo per guardare il mondo. Lo abbiamo raccontato come l'uomo dei gesti semplici, senza accorgerci che dietro quella semplicità abitava una concezione radicale dell'autorità.

Il diario ricompone questi frammenti.

Francesco non appare più soltanto come l'uomo che predicava la misericordia. Appare come colui che aveva bisogno della misericordia che predicava.

La differenza è enorme.

La tradizione cristiana conosce figure capaci di attraversare i secoli proprio perché non hanno trasformato la santità in una posa. Francesco d'Assisi comprese che la grandezza poteva abitare nella rinuncia alla grandezza. Scelse il saio mentre il mondo medievale celebrava il possesso; abbracciò il lebbroso; chiamò fratello il sole e sorella la morte. Nel Cantico delle creature, persino la morte diventa «sora nostra morte corporale».

Bergoglio non scelse casualmente il nome Francesco.

Forse voleva ricordare alla Chiesa che il potere spirituale acquista credibilità soltanto quando sa farsi servizio.

E qui il diario offre una chiave preziosa per rileggere l'intero pontificato. Francesco temeva la seduzione del potere. Pregava il Rosario, cercava nella Vergine, in san Giuseppe e in santa Teresa di Lisieux una via per attraversare la propria notte interiore. Fernández riconduce quella crisi alla grande tradizione della «notte oscura» di san Giovanni della Croce.

Un laico può leggere tutto questo senza dover aderire necessariamente alla metafisica che lo sostiene. Può riconoscervi qualcosa di ancora più universale: l'uomo davanti al proprio limite.

Kierkegaard aveva intuito che la vera interiorità nasce quando l'individuo smette di vivere soltanto davanti allo sguardo degli altri e comincia a vivere davanti alla propria coscienza. Simone Weil avrebbe fatto dell'attenzione una delle forme più alte della generosità.

Forse Francesco apparteneva proprio a questa genealogia della coscienza. Non quella degli uomini perfetti, ma quella degli uomini che conoscono il peso della propria imperfezione.

È significativo anche il modo in cui il diario restituisce gli uomini che gli erano stati avversari o che, almeno in alcune fasi, avevano rappresentato posizioni diverse dalla sua. Francesco seppe riconoscere qualità spirituali persino in figure con le quali aveva avuto profonde divergenze. E di Robert Prevost, il suo successore Leone XIV, lasciò un giudizio limpido: «un grande pastore, un missionario generoso e un uomo irreprensibile».

Anche qui emerge un tratto che il dibattito pubblico ha spesso trascurato.

Francesco non aveva bisogno di trasformare chi dissentiva in un nemico assoluto.

E forse proprio perché aveva scritto tanto sul demonio, aveva imparato a non trasformare l'avversario in un demonio.

È una lezione politica prima ancora che religiosa.

La storia della Chiesa conosce uomini capaci di questa grandezza: Francesco d'Assisi, Filippo Neri, Vincenzo de' Paoli, Giovanni XXIII, Oscar Romero. Uomini diversi per epoca, temperamento e vocazione, accomunati da una medesima intuizione: l'autorità perde la propria nobiltà quando pretende obbedienza alla persona invece che alla verità che quella persona dovrebbe servire.

Giovanni XXIII, nel Giornale dell'anima, lasciò pagine di una disarmante umanità. Anche lì il santo non è l'uomo privo di inquietudini, ma colui che impara a governarle senza lasciarsene dominare.

Il diario di Francesco si colloca nella medesima tradizione.

La sua grandezza non consiste nell'essere stato impeccabile. Nessun uomo merita una simile assoluzione dalla storia. Consiste nell'aver conosciuto il proprio limite e nell'aver continuato, nonostante quel limite, a servire.

Perfino il doloroso capitolo cileno del 2018 assume, alla luce di queste pagine, una fisionomia più complessa. Francesco riconobbe la gravità di quanto era accaduto e annotò la devastazione provata davanti a quella vicenda. L'ammissione dell'errore non cancella l'errore, né deve cancellarlo. Restituisce però alla storia qualcosa che la propaganda raramente concede: la possibilità della revisione, del pentimento, della responsabilità.

Ed è proprio questo che rende Francesco, a mio giudizio, il miglior Papa della mia generazione.

Non perché abbia avuto sempre ragione. Nessun uomo merita una simile incoronazione. Ma perché ha avuto il coraggio di riportare la Chiesa dentro la dimensione umana. Ha parlato agli ultimi senza trasformarli in una categoria astratta. Ha chiesto di accogliere senza cancellare le differenze. Ha denunciato la guerra con parole talvolta scomode anche per il proprio campo. Ha insistito sulla fraternità in un secolo che sembra avere smarrito persino il significato della parola prossimo.

Soprattutto, ha mostrato che la misericordia non appartiene ai forti che concedono qualcosa ai deboli. La misericordia appartiene agli uomini che conoscono la propria debolezza.

Forse per questo il diario arriva adesso, quando Francesco non può più essere difeso da se stesso.

Le sue pagine non sono una reliquia. Sono una responsabilità.

Chi le leggerà cercando soltanto il Papa che vede il demonio avrà trovato uno scandalo. Chi le leggerà cercando l'uomo che teme di essere sedotto dal potere avrà trovato una lezione. Chi le leggerà cercando un santo già compiuto rischierà di non comprendere nulla. Chi invece cercherà un uomo alle prese con la propria coscienza potrà incontrare qualcosa di raro: una forma di verità.

Il testamento più autentico di Francesco, forse, non è una frase pronunciata davanti a una folla. È quella paura privata di diventare un uomo che usa gli altri come burattini.

In quella paura abita tutta la modernità di Bergoglio. Perché il potere che non teme se stesso diventa facilmente arbitrio. Il potere che si interroga, invece, può ancora diventare servizio.

E allora quel vecchio taccuino rimasto per anni nella quiete di Santa Marta finisce per raccontarci molto più del mondo interiore di un pontefice. Racconta una cosa che la nostra epoca ha quasi dimenticato: la grandezza di un uomo non si misura dalla quantità di potere che riesce a esercitare, ma dalla quantità di potere alla quale riesce a rinunciare per non ferire l'altro.

Francesco aveva scelto il nome del poverello d'Assisi.

Forse, adesso che possiamo leggere ciò che scriveva quando nessuno lo guardava, comprendiamo finalmente perché.

Aveva scelto il nome di un uomo che aveva fatto della povertà una forma di libertà. E aveva trascorso il proprio pontificato tentando, con tutte le sue fragilità, di fare della libertà una forma di servizio.

È questa, più delle polemiche, più delle contrapposizioni ecclesiastiche, più delle etichette politiche, l'eredità che Francesco consegna alla storia.

Un uomo che ebbe paura del potere.

E proprio per questo seppe ricordarci quanto sia pericoloso smettere di averne.