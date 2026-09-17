Domenica 20 settembre il Luxury Hotel Melia di Milano ospiterà la collezione primavera/estate 2027 del fashion designer Claudio Greco.

L’evento rappresenta una delle sfilate indipendenti più grandi e attese della settimana della moda, con più di 100 top model e designer internazionali.

Tra questi, l’estro e lo stile inconfondibile di Claudio Greco.

La scelta dello stilista di essere sempre vicino al sociale e trasmettere un messaggio attraverso i suoi abiti non passa inosservata.

Per tale occasione infatti Greco ha scelto di lanciare un messaggio a sostegno della tutela sulle donne, troppo spesso vittime di violenza. Abiti colorati, vivi, ispirati dalla libertà, l’indipendenza e la forza che contraddistingue ogni donna. Principi di vita che troppo spesso si contrappongono a storie di violenza e femminicidi.

Dalle tonalità pastello ai colori vivi della sua terra, ispirati in particolare modo dalla città di Diamante, la città dei murales Capitale del peperoncino da sempre molto amata dall’artista.

La gemma della collezione è un caffettano dedicato al grande Gianni Versace, il calabrese che ha conquistato il mondo della moda andando controcorrente. Da qui la scelta di colori vivaci che richiamano la Calabria e lo spirito libero che accomuna i due artisti.

Un tocco di bianco ci ricorda l’eleganza delle donne nella loro purezza d’animo.

«Ho sempre cercato di comunicare attraverso i miei abiti, un tessuto non è mai solo metri di stoffa; ogni abito è una parola che si trasforma in emozione quando viene indossato» – dichiara Claudio Greco