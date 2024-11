Il giornalista e conduttore calabrese Alberto Matano si sposerà a luglio con il suo compagno. A rendere pubblica la notizia il settimanale Chi. Per celebrare le nozze – sempre secondo quanto riporta la rivista diretta da Alfonso Signorini – l’ex anchorman del Tg1 avrebbe scelto l’amica Mara Venier.

In tv Matano, da sempre riservato circa la sua vita privata, aveva parlato di omosessualità e omofobia proprio a seguito della bocciatura del Ddl Zan: «È successo anche a me quando ero adolescente, l’ho provato sulla mia pelle».

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera il giornalista nato a Catanzaro spiegò meglio le motivazioni della riservatezza in merito alla sua relazione: «Ritengo sia giusto e sano proteggere i propri sentimenti. E poi le etichette mi sono sempre andate strette. Nel corso della mia vita non ho avuto confini nella mia affettività. E l’ultimo Sanremo ci ha dato una lezione: non ci sono categorie dove esiste amore. Se con il mio compagno decideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti»