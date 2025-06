Palla sul dischetto del rigore, la porta è vuota. Basta (bastava) toccare la palla giovedì a mezzogiorno. Una formalità il "gol", un gol "Artistico". Dove per "gol" è da intendersi l'affidamento di un mega appalto per le pulizie all'Asp di Cosenza di 38 milioni più Iva per 4 anni più uno "omaggio" e una vagonata di proroghe sine die ben oltre la morte di un Papa.

Centroavanti sonnechioso (in Senato) ma sveglissimo sotto porta e soprattutto protagonista del penalty a porta ormai sempre più vuota lui, Claudio Lotito. In partita con una rti Tim service Snam Lazio Sud saldamente in testa alla classifica. Senatore di Forza Italia e spesso compagno di banco di Mario Occhiuto. È proprio Lotito a presentare in formula vincente più emendamenti per la sanità di Calabria. Un paio di questi essenziali per la genesi e riconferma dei pieni poteri commissariali a Roberto Occhiuto.

Saldamente in testa alla classifica la rti con Lotito dentro, nella partita dell'appalto Asp pieno zeppo di euro. Ma non per questo con rose e fiori lungo il cammino. Veleni, polemiche, sospetti in quantità industriale. Anche chiacchiere, con ogni probabilità. Come recita per esempio la leggenda urbana cosentina che narra di un foglietto a matita e corretto a penna con i punteggi delle offerte tecniche rivisti e corretti.

Da una posizione di metà classifica per Lotito, 58 punti, la "correzione" a penna fino a 73. Leggenda a cui nessuno dotato di buon senso può mai dar credito. Carta canta e nel primo verbale ufficiale la rti 73 punti si ritrova. E questi contano. Saldamente in testa. Punteggio confermato e limato in decimali e in positivo nel secondo verbale. Con regolamento mutato post mortem. Fino alla convocazione delle offerte economiche (formalità) prevista per giovedì scorso a mezzogiorno. Il gol a porta vuota. Un gol "Artistico". Ma all'improvviso il Var ferma tutto. La partita è sospesa.

"Rinvio apertura buste economiche" recita un lapidario lancio per diretti interessati. "Da una comunicazione di un operatore economico inviata a mezzo Pec al Rup - si legge ancora - il quale l'ha consegnata immediatamente alla commissione, si è constatato che il punteggio da assegnare al criterio 7 è di tipo tabellare e non discrezionale. Pertanto la commissione in data odierna procederà al ricalcolo dei punteggi relativi alle offerte tecniche di tutti i partecipanti e ne darà evidenza pubblica degli stessi. L'apertura delle buste economiche è rinviata a data da destinarsi, che in ogni caso sarà comunicata almeno un giorno prima".

Riepilogando, traslocando il senso da un imbarazzato tecnicismo, la partita è sospesa perché uno dei concorrenti si lamenta per l'interpretazione di alcune regole del gioco. Gioco fermo e palla (fintamente) al centro. Il tempo di riscrivere tutti i punteggi e si può procedere.

Il giorno dopo, venerdì, la nuova accelerata. Riscritti tutti i punteggi e nuovo verbale ufficiale delle offerte tecniche. Del tutto e solo casualmente, se non per merito, la Rti con Lotito dentro è ancora piu prima di "prima" e da 73 punti passa a 74. Anche del "data da destinarsi" non vi è più traccia. Tutti convocati per lunedì alle 12 per le offerte economiche. Il gol a porta vuota. Il gol "Artistico" perché prima o poi si rassegneranno tutti. Il calcio non è mai stato solo un gioco.