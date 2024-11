L'estrazione di sabato scorso ha portato in tutta Italia premi per oltre 7.8 milioni

È stato un bel fine settimana quello di uno sconosciuto giocatore del Lotto che lo scorso weekend si portato a casa una bella sommetta.

Nell’estrazione di sabato 27 maggio, come riporta Agipronews, a Roccabernarda, in provincia di Crotone, è stata realizzata una vincita da 24.250 euro grazie a una combinazione vincente.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 7,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale superiore ai 469 milioni in questo 2023.