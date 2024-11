L'amministrazione comunale di Cassano allo Ionio ha deciso di intitolare il lungomare cittadino, a Marina di Sibari, a Bettino Craxi. La decisione è stata adottata dalla Giunta, presieduta dal sindaco, Giovanni Papasso. «La figura, sicuramente controversa, di Bettino Craxi - si afferma in una nota del Comune - è stata, col passare degli anni, rivalutata dal mondo politico e dall'opinione pubblica. Motivo per il quale l'amministrazione comunale intende rendere omaggio ad una figura prestigiosa che ha segnato un'epoca della storia recente della Repubblica italiana».

Craxi, prosegue la nota, «è stato uno degli uomini politici più rilevanti e influenti nella storia del Paese. Primo socialista ad avere rivestito l'incarico di presidente del Consiglio dei Ministri. Craxi ha avuto una forte sintonia con leader della sinistra europea come Felipe González e Mário Soares e si é impegnato fortemente per l'affermazione del 'socialismo mediterraneo'».

«La scelta di intitolare a Craxi il lungomare - ha commentato il sindaco Papasso - è dettata dall'esigenza di conservare il ricordo di un uomo, di un leader e di uno statista che, comunque lo si giudichi, ha servito il Paese per una vita intera. Persino nei limiti e negli errori, la sua lezione politica è più viva che mai e va custodita e promossa per provare a dare risposte a un mondo in grande trasformazione, in cui la questione migratoria, l'esplosione di nuovi conflitti e le questioni ambientali e digitali sfidano politica e democrazie liberali. Temi di cui Craxi aveva intuito con largo anticipo la portata rivoluzionaria».