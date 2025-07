Il riconoscimento ufficiale è stato approvato con deliberazione all'unanimità del Consiglio comunale. L'artista è apprezzato a livello internazionale per le sue creazioni ed è impegnato nella difesa dei bambini nelle vesti di ambasciatore Unicef. L'assessore alla cultura Speranza: «Lustro per la città»

L’amministrazione comunale di Gioia Tauro ha conferito la cittadinanza onoraria al celebre maestro orafo crotonese Michele Affidato. Un riconoscimento ufficiale avvenuto con deliberazione del Consiglio comunale approvata all’unanimità. Apprezzato a livello internazionale, l’artista promuove in tutto il mondo l’immagine positiva della Calabria. L’orafo calabrese è rinomato per le sue creazioni artistiche, in particolare quelle di arte sacra realizzate anche per il Vaticano e per i premi ideati per eventi prestigiosi come il Festival di Sanremo. Viene definito l'orafo della Magna Grecia per la sua capacità di rappresentare la Calabria attraverso le sue opere. È impegnato nella difesa dei diritti dei bambini, ricoprendo l’importante carica di ambasciatore nazionale Unicef.

«Michele Affidato rappresenta un orgoglio della Calabria e dell'Italia per il valore della sua attività artistica e, soprattutto, per il suo elevato spessore morale – ha affermato il sindaco di Gioia Tauro Simona Scarcella -. È un onore conferirgli la cittadinanza onoraria, perché è una persona che, con un lavoro onesto e con dedizione e attaccamento alla propria terra, ha dato lustro alla Calabria e continua a darlo incessantemente in tutte le sedi nazionali e internazionali. Speriamo di poter condividere con lui tanti momenti di arte e di cultura».

Molto soddisfatta per il titolo onorifico concesso, l’assessore alla cultura Domenica Speranza: «Per noi è fonte di orgoglio attribuire ad Affidato questo riconoscimento così importante che dà prestigio anche alla città di Gioia Tauro. Il suo impegno umano e la sua celebre carriera rappresentano ciò che è la Calabria bella».

Iniziativa giusta anche per il consigliere di opposizione, del gruppo politico “Alleanza gioiese- Innovazione e tradizione”, Rosario Schiavone: «Affidato può essere un ambasciatore di Gioia Tauro nel mondo».