«Un sacerdote eccezionale… un vero padre che mi dato tanta forza». La figura del parroco di Potenzoni, padre Lorenzo di Bruno, scomparso due mesi fai, travalica la fede e la devozione di chi l’ha conosciuto e ha potuto contare sul suo sostegno. Straordinarie doti umane hanno fatto di questo prete un punto di riferimento per migliaia di fedeli. Fondatore della comunità “La Casa del Padre”, ha tracciato il percorso di un cammino spirituale che si è dipanato in tutta Italia, con gruppi di preghiera presenti in molte città.

A padre Lorenzo di Bruno e al significato profondo della sua opera, LaC Tv ha dedicato un docufilm realizzato dal fotoreporter Saverio Caracciolo, premiato autore di LaC Storie, con molti riconoscimenti nazionali e internazionali in bacheca. Lo speciale, andato in onda ieri sera, in concomitanza con l’elevazione a Santuario della chiesa di Natuzza, a Paravati, ha riscosso grande successo ed è stato estremamente apprezzato non soltanto da chi conosceva personalmente il parroco di Potenzoni, piccola frazione di Briatico, nel Vibonese, ma anche da parte di chi magari per la prima volta ha potuto conoscere la figura di questo sacerdote che emanava con spiazzante umiltà un carisma mistico.

Il docufilm si può rivedere su LaC Play, la piattaforma on demand del Network LaC. Un’occasione da non perdere per chi vuole comprendere meglio l’essenza di una Calabria fatta di fede ma anche e soprattutto di autentica umanità.