Oggi la trasmissione Zigo Zago - in onda dal lunedì al venerdì su LaC Tv, in diretta dall’aeroporto di Lamezia Terme (ore 11.30), è stata un vero e proprio tuffo nel mondo dello spettacolo e della comunicazione. La nostra suite aeroportuale dedicata ai calabresi ha ospitato due personaggi del giornalismo e della radiofonia: Luca Varani, giornalista de “LaCity Mag”, daily web del gruppo Publiemme e Luigi Grandinetti, la voce storica della radio calabrese. Simona Tripodi e Italo Palermo ci hanno regalato una puntata ricca di sorprese, interviste esclusive e gossip infuocati (clicca qui per rivedere la puntata su LaC play).

La CityMag: raccontare le notizie in modo innovativo

Luca Varani, direttamente dalla redazione di LaCity Mag, nella sede di Milano, ci ha svelato in anteprima alcuni scoop imperdibili. Tra questi, le rivelazioni sul presunto tentativo di approccio di Luca Barbareschi a Mara Venier e le dichiarazioni di Paolo Del Debbio sulla sua giovinezza e sulla sua decisione di non diventare sacerdote. «La City Mag è il nuovo modo di raccontare la notizia, con un occhio attento all'intrattenimento». Luca Varani ha inoltre descritto La City Mag come un progetto che intende ridefinire il modo di informare. «Vogliamo dare ai lettori un punto di vista fresco e trasversale», ha dichiarato. «Raccontiamo la cronaca in modo leggero, ma significativo, perché crediamo che il pubblico meriti di essere intrattenuto con storie avvincenti». E questo approccio si riflette anche nel format di Zigo Zago, che mira a intrattenere senza superficialità, coinvolgendo il pubblico in un dialogo che va oltre il semplice gossip.

Luigi Grandinetti, voce storica della radio calabrese

Luigi, ci ha portato in un viaggio nel tempo, raccontandoci aneddoti e curiosità sulla sua lunga carriera. Dai primi passi nel mondo radiofonico fino alle interviste più emozionanti, Gigi ci ha regalato momenti di grande commozione e divertimento. Luigi ha aperto il suo cuore riguardo all'amore per la radio, dichiarando: «La radio è il mio vero grande amore, con rispetto per le mie ex e le mie due mogli. Chi ama la radio ha una passione infinita che supera tutto il resto».

Le sue parole risuonano con una verità profonda: la radio non è solo un lavoro, ma una vocazione che richiede dedizione e passione. In un’intervista avvincente, ha raccontato come la sua carriera sia iniziata per caso. «Ero un ragazzo di 12 anni con una passione per la musica, e la radio era il mio supermercato gratuito - ha spiegato - quando qualcuno mi disse di venire a fare un programma, il 14 aprile 1979, fu un momento decisivo. Da quel giorno, la mia vita è cambiata». Parlando della sua carriera e dell’evoluzione della radio, Luigi ha affermato: «La radio ci ha fatto crescere, ci ha dato una voce e ci ha permesso di raccontare storie. Non è solo intrattenimento; è un modo per connetterci con le persone».

In un'epoca in cui l'informazione e l'intrattenimento si intrecciano sempre di più, le parole di Luca Varani e Luigi Grandinetti ci ricordano l'importanza di mantenere viva la passione per l'informazione. La City Mag, con il suo approccio innovativo, e la storia di Grandinetti, ricca di emozioni e aneddoti, ci invitano a riflettere sul potere delle storie e sull'arte di comunicarle.