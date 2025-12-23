C’è un Natale che non fa rumore, che non si ved e nelle vetrine illuminate né nei pranzi di famiglia raccontati sui social. È il Natale degli anziani soli, una realtà silenziosa ma diffusa in tutta la Calabria, soprattutto nei piccoli comuni dell’entroterra, dove lo spopolamento ha cambiato per sempre il volto delle comunità.

Le case sono ancora lì, spesso ben tenute, con le luci accese la sera. Ma dentro c’è una sola persona. Figli e nipoti vivono lontano, emigrati per lavoro o studio, e il Natale diventa un giorno da attraversare più che da celebrare. Per molti anziani il 25 dicembre è scandito dagli stessi gesti di sempre: alzarsi presto, preparare un pasto semplice, accendere la televisione per avere una voce in sottofondo. Non c’è festa, ma neppure protesta. Solo una dignità composta che maschera la solitudine.

Le festività, paradossalmente, rendono tutto più evidente. Mentre il racconto pubblico insiste sulla famiglia riunita e sulla convivialità, chi è solo avverte con maggiore forza l’assenza. È una solitudine che non nasce all’improvviso, ma che si è sedimentata negli anni, insieme alle partenze, alle promesse di ritorno mai mantenute, ai paesi che si svuotano lentamente.

In molti casi il Natale coincide con l’unico contatto umano significativo dell’intero periodo: la visita di un volontario, un pacco alimentare consegnato da un’associazione, una breve conversazione dopo la messa. Piccoli gesti che non risolvono il problema, ma lo rendono almeno visibile. Le parrocchie e il volontariato suppliscono spesso alle carenze di un welfare locale fragile, soprattutto nei comuni più piccoli, dove i servizi sociali sono ridotti all’osso.

C’è poi la solitudine sanitaria, che durante le feste pesa ancora di più. La paura di stare male, di non avere nessuno da chiamare, di affrontare un’emergenza da soli. Un timore che molti anziani non confessano, ma che accompagna le loro giornate, soprattutto d’inverno.

Il Natale degli anziani soli non è un’emergenza improvvisa, ma il risultato di un processo lungo: l’emigrazione continua, l’invecchiamento della popolazione, la perdita di legami di vicinato che un tempo supplivano all’assenza delle famiglie. Raccontarlo significa guardare in faccia una delle fragilità più profonde del territorio. Accorgersi di loro a Natale è importante, ma non basta. Perché quando finiscono le feste e le luci si spengono, il silenzio torna. E pesa ancora di più.