Il network LaC, con l’editore Domenico Maduli in prima persona e la Direzione Generale ed Editoriale, rinsalda il rapporto con il giornalista Claudio Labate al quale, dopo tre anni di direzione tra il 2023 e il 2026 alla guida de Il Reggino, Testata giornalistica leader sul territorio, i vertici dell’azienda hanno confermato la piena e convinta fiducia.

Dopo qualche settimana di assenza, dunque, Labate riassume la Direzione autorevole della testata reggina, fino ad oggi affidata protempore al direttore del network Franco Laratta, al quale va il convinto ringraziamento dell’azienda, con un rinnovato slancio e nuovi stimolanti obiettivi per l’intera redazione.

L’accordo tra le parti è giunto al termine di una trattativa riaperta grazie alla decisa volontà di Domenico Maduli Editore del gruppo Diemmecom Editoriale, di rilanciare l’informazione nella città di Reggio Calabria e sull’intera provincia, fondata su basi più solide e un rinnovato patto di fiducia con i giornalisti in forza alla redazione.

Il tutto assume una maggiore rilevanza se si pensa alle sfide che attendono il settore dell’informazione che ruotano inevitabilmente attorno al paradosso della sovrabbondanza di notizie, che facilita la diffusione di fake news su larga scala rendendo difficile orientarsi e distinguere il vero dal falso.

Lo sforzo del Network LaC, che sta riorganizzando le proprie strutture in linea con i cambiamenti che stanno susseguendo nell’informazione nazionale e regionale da mesi sull’intero comparto, confortato dalla visione d’insieme globale del suo editore, è quindi quello di puntare sulle persone, e quindi sui suoi giornalisti, e su un piano editoriale e strategico a medio lungo termine che coinvolge i territori, in un momento cruciale come quello che stiamo vivendo, dove l’intelligenza artificiale ha stravolto la produzione di contenuti.

Al direttore Labate, alla Redazione reggina, e a tutte le redazioni del Network LaC vanno gli auguri di buon lavoro dall’editore del Network Maduli.