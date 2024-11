Centosessanta opere tra dipinti, disegni, ceramiche e tessuti. Dall’impressionismo ai fauve, da Cézanne a Matisse.

È Raoul Dufy, il pittore della gioia, della luce e del colore, in mostra a Roma, in Via del Corso, dal 14 ottobre al 26 febbraio.

La redazione de LaCapitale è andata a Palazzo Cipolla per raccontare questo pittore e scenografo francese spesso dimenticato e scoprire, attraverso le sensazioni dei visitatori, se si può dipingere la gioia.

La Capitale Eventi andrà in onda sabato 5 e domenica 6 novembre alle 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky.

La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.