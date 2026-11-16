A Guinstoghin gli abitanti non avevano un pozzo e dovevano camminare per decine di chilometri per procurarsi l’acqua. Poi l’intervento dei volontari della Missione 2025 e, ieri, il battesimo di Giuseppe Bianco, giovane missionario di Petronà

Nel villaggio di Guinstoghin, in Burkina Faso, solo lo scorso anno non avevano un pozzo. Per approvvigionarsi dell'acqua a scopo alimentare gli abitanti dovevano fare decine di chilometri a piedi per raggiungere un altro villaggio. Vedendo tutto questo enorme disagio, direttamente come gruppo di volontari dello Missione 2025, abbiamo messo le risorse per realizzarlo.

Non immaginavamo, però, che l'acqua che sarebbe sgorgata direttamente da questo pozzo, sarebbe stata utilizzata come fonte battesimale per uno dei missionari del 2025, Giuseppe Bianco, e probabilmente non lo sapeva neppure lui ai tempi.

La nostra è una Missione organizzata da una Chiesa Evangelica, il Ministero Fonte di Grazia che ha sede a Mesoraca in provincia di Crotone e diramazioni in altri comuni calabresi e anche svizzera. Ma non tutti i partecipanti non solo non appartengono a questa Denominazione, ma negli anni non sono mancati neppure i non credenti.

Ieri, in un villaggio sperduto e privo dei servizi primari, un Missionario ha fatto una scelta di Fede, Giuseppe Bianco giovane autotrasportatore di Petronà (Cz). Un ragazzo che da solo, ma come ama specificare sempre lui, solo grazie al sostegno del Signore, in due anni ha raccolto decine di migliaia di euro in donazioni a favore di quella terra in cui ha poi ha trovato l'approdo naturale del suo personale percorso spirituale.