Tra nuvole, telescopi e attesa, un centinaio di persone a Falerna ha seguito l’eclissi al tramonto. Gli astrofili “Menkalinan” hanno trasformato il fenomeno in una lezione a cielo aperto tra scienza, storia e meraviglia

Un disco d’ombra sgranocchia il Sole mentre scivola verso l’orizzonte del Tirreno. Nessun boato, nessun verso d’animale sbandato. Soltanto il buio che allunga la mano prima del tempo, e cento persone radunate su un piazzale di Falerna con la testa incastrata tra le spalle, a fissare un cielo capriccioso.

C’era una volta il re sostituto. Nella Babilonia di ventisette secoli fa, quando la Luna decideva di divorare la luce, i sacerdoti-astronomi leggevano la catastrofe imminente per il trono. La soluzione era di una pragmatica spietatezza: si prendeva un poveraccio, un prigioniero o uno sventurato del popolo, lo si vestiva da sovrano, lo si metteva per qualche giorno a mangiare a corte e poi, passato l’allineamento dei pianeti, lo si eliminava senza troppi complimenti per lavare l’infausto presagio. Oggi non sacrifichiamo più nessuno. Ci mettiamo in fila, ammassati lungo un tornante sopra la statale 18, aspettando che le nuvole facciano passare un frammento di luce parziale.

L’eclissi del 12 agosto era un evento sbilanciato. In Islanda o nella Spagna del nord il disco lunare ha coperto del tutto la stella, spegnendo il pomeriggio per più di due minuti. In Calabria no. Qui ci dovevamo accontentare delle briciole, una copertura minima, quasi simbolica, a ridosso del tramonto. Eppure, le persone si sono mosse lo stesso. Sono salite a Falerna paese, luogo strategico solo per via della sua esposizione a ovest, capace di regalare qualche minuto di visibilità in più prima che il mare inghiottisse il Sole.

In mezzo al pubblico c’era gente come Angelo Mendicelli. Un ingegnere informatico che di mestiere maneggia codici e logiche di rete, ma che appena cala la sera continua a guardare sopra la testa, trascinando in trasferta la sua passione giovanile insieme ai compagni delle associazioni astrofili Giovan Battista Amico e “Menkalinan”, di cui fa parte come Carmelo Primiceri e Iole Ferrari. C'è un'ostinazione quasi artigianale nel loro modo di stare sul campo. Non c’è la prosopopea dei conferenzieri da cattedra, né la freddezza distante dei laboratori. C’è piuttosto l’attitudine di chi piazza treppiedi sul cemento, aspetta che il vento sposti una coltre di vapori umidi e intanto spiega a chi ha accanto cosa sta succedendo lassù.

Il meteo ha fatto le bizze per tutto il pomeriggio. Un gioco d'attrito continuo tra la pazienza dell'osservatore e il muro di nubi basse che saliva dall'acqua. Il Sole appariva e spariva. Un fotogramma, poi il buio, poi di nuovo un bagliore. Puntamento a vista sconsigliato per non bruciarsi la retina, allineamento degli strumenti eseguito quasi alla cieca, sfruttando la geometria minima delle ombre proiettate a terra per capire se la mira fosse corretta. Un lavoro di nervi saldi.

Mentre il disco solare scompare a spizzichi, Mendicelli e i suoi colleghi raccontano al capannello di curiosi cosa significa quel fenomeno. Parlano del ciclo di Saros, quel respiro geometrico di oltre diciotto anni che già i Caldei avevano misurato sulle tavolette d'argilla, ignari che il nome con cui lo chiamiamo oggi sarebbe nato molto più tardi per un quiproquo linguistico di Edmund Halley. Spiegano che per vedere la stessa identica ombra ripassare sullo stesso pezzo di terra bisogna aspettare l'exeligmos, tre cicli completi, più di cinquant'anni. Raccontano di quando, nel 1868, durante un'eclissi in India, Pierre Janssen vide nello spettro della luce una riga gialla mai osservata prima, scoprendo l'elio nello spazio ventisette anni prima che qualcuno riuscisse a isolarlo all'interno di un laboratorio terrestre. Oppure di quando Arthur Eddington, nel 1919, rimase sotto una pioggia battente sull'isola di Príncipe a pregare che le nuvole si aprissero per fotografare la deviazione della luce stellare e dimostrare che Einstein aveva ragione.

C’è qualcosa di profondamente umano in tutto questo. La gente rimasta sul piazzale non si è impressionata per la percentuale ridotta di copertura solare. Lo sapevano prima, gli era stato detto chiaramente. Non c'era l'isteria degli eventi globali pompati dai social media, né la corsa al selfie perfetto. C'era un interesse tranquillo, quasi d'altri tempi. Si guardava il cielo con gli occhiali protettivi, ci si scambiava battute, si aspettava il varco giusto tra i cumuli di condensa.

L’osservazione scientifica sul territorio, quando smette i panni dell'accademia e scende in mezzo alle persone, diventa un atto antropologico. Non è solo misurazione o catalogo di dati. È condivisione di una soglia. In un'epoca in cui pretendiamo risposte immediate da schermi luminosi tenuti nel palmo della mano, stare un'ora a fissare una nuvola per cogliere cinque secondi di un Sole smangiato dal profilo lunare è un esercizio di lentissima resistenza. Un ritorno all'osservazione pura, dove l'attesa conta più dello scatto finale.

Alla fine il Sole è arrivato al pelo dell'acqua. Un disco imperfetto, ridotto a una lama dorata, che si è immerso nel Tirreno lasciando dietro di sé una traccia di luce incerta. Nessun trionfalismo. Chi era lì ha visto esattamente quello che la meccanica celeste e il meteo locale potevano offrire: un fenomeno ridotto al minimo, ma autentico.

I gruppi astrofili come quello di Mendicelli fanno questo tipo di lavoro senza riflettori puntati. Portano la conoscenza scientifica dove di solito si parla d'altro, organizzano serate che collegano l'osservazione di un'eclissi al passaggio delle Perseidi, trasformano una terrazza sul mare in una piazza di discussione. Dalla Babilonia dei re sostituiti alla costa tirrenica, la geometria dell'universo resta la stessa. Cambiamo solo noi che continuiamo a guardarla, con i piedi piantati nell'asfalto caldo e la testa rivolta all'insù, sperando soltanto che la prossima nuvola si decida a spostarsi un po' più in là.