Il sindaco apre l'edizione 2017 insieme all'assessore Loredana Pastore. Ricco il cartellone di appuntamenti programmati dall'amministrazione comunale

La parata del gruppo Majorettes “Panta Rei” di Rende ha ufficialmente inaugurato l'edizione 2017 della Fiera di San Giuseppe.

Presenti il Sindaco Mario Occhiuto e l'assessore alla crescita economica urbana Loredana Pastore, il percorso della Fiera è stato accompagnato dalla Banda battente di Parenti. Il suono itinerante dei tamburi hanno introdotto i visitatori all'atmosfera della tradizionale kermesse.

Ricco il cartellone di appuntamenti varato dall'amministrazione comunale. Domani mattina si esibirà la “Takabum Street Band”, collettivo di strumenti a fiato e percussioni che propone riadattamenti dei più celebri brani della tradizione jazzistica, mentre sabato sarà proposto al mattino lo spettacolo di musica tradizionale africana, e nel pomeriggio il duo “Taranta Blues” di Stefania Calandra e Giulio Caneponi. Domenica infine, mattinata di San Giuseppe in compagnia di “'Mbusi&Asciutti” che propongono canti e sonorità del Meridione d'Italia.

Per i più piccoli ci sarà l'iniziativa “BimbinFiera” con una serie di attività collaterali, in programma dal 17 al 19 Marzo nell'area del Caffè Letterario di Piazza Matteotti, dedicate all'enogastronomia del nostro territorio e alle nostre tradizioni culinarie.

Come ogni anno, per vivere la Fiera in sicurezza, l'amministrazione ricorda che saranno operativi su Piazza Mancini due ambulanze della Croce Rossa Italiana, una postazione della Protezione Civile ed il servizio di vigilanza antincendio.

Salvatore Bruno