Il gruppo di guide Cammina Sila è stato il primo ad aprire la strada ai trekking sull’altopiano. I loro percorsi sono amatissimi dagli amanti della montagna e per la stagione invernale sono già attivi i calendari anche per le escursioni notturne innevate

L’autunno è ancora a metà del suo cammino, ma la Sila sembra averlo salutato in anticipo con una fiammata di colori tra l’arancio, il rame e il dorato, prima che il vento porti via le ultime foglie, fragili e leggere, da pioppi e faggi.

È il canto del cigno della stagione sull’altopiano, e toglie il fiato. Tra le tonalità smeraldo dei sempreverdi - abeti bianchi, pini e quei pini greci messi a dimora all’inizio del Novecento, forse per errore o forse per destino - si insinuano le striature ramate degli alberi decidui, componendo un paesaggio che ha qualcosa di fiabesco.

Per qualche giorno ancora il bosco sembra trattenere la luce prima dell’inverno: un’ultima esplosione di colore, destinata a spegnersi lentamente sotto il vento e il freddo.

Lo shinrin-yoku, il “bagno nella foresta” nato in Giappone, è una pratica di immersione lenta e consapevole nel bosco, pensata per favorire rilassamento e benessere psicofisico attraverso il contatto diretto con la natura. E in Sila questa esperienza trova quasi naturalmente il suo paesaggio ideale. Tra faggete, pini larici, radure, silenzi e profumi di resina, le guide di Cammina Sila diventano una sorta di Virgilio del bosco, accompagnando gli escursionisti dentro un paradiso silano che si scopre prima ancora con i sensi che con i passi.

A rendere solida l’esperienza di Cammina Sila è anche il profilo delle guide che accompagnano le attività sul territorio. Antonello Martino è Guida Ambientale Escursionistica associata AIGAE, guida di Mountain Bike, guida ufficiale del Parco Nazionale della Sila e accompagna attività di trekking, canoa, ciaspole e sci di fondo, oltre a svolgere attività di educazione ambientale.

Pietro Astorino è guida ufficiale del Parco Nazionale della Sila, guida di Mountain Bike e accompagnatore per trekking, ciaspole e canoa, con esperienza anche nell’educazione ambientale.

Giovanni Provenzale, guida ufficiale del Parco, è invece maestro di sci di fondo e responsabile delle attività legate a questa disciplina.

Completa il gruppo Tommaso Talerico, guida ufficiale del Parco Nazionale della Sila, accompagnatore di trekking e ciaspole, educatore ambientale e fotografo naturalista.

L'ultimo foliage della Sila L'ultimo foliage della Sila L'ultimo foliage della Sila L'ultimo foliage della Sila L'ultimo foliage della Sila L'ultimo foliage della Sila L'ultimo foliage della Sila L'ultimo foliage della Sila L'ultimo foliage della Sila L'ultimo foliage della Sila

Le guide di Cammina Sila, pionieri del trekking silano, hanno accompagnato domenica scorsa i visitatori nell’ultimo foliage dell’anno. La loro è una proposta fatta di escursioni, mountain bike, ciaspole, sci di fondo, attività naturalistiche e percorsi accessibili a livelli diversi di preparazione. Ci sono percorsi più lunghi e impegnativi e quelli alla portata anche dei bambini.

Negli anni il calendario si è fatto sempre più fitto, fino a coprire praticamente tutte le stagioni. In inverno sono molto richieste le ciaspolate diurne e, soprattutto, quelle notturne, così come i trekking al crepuscolo, pensati per accompagnare il passo fino al tramonto. In primavera le escursioni seguono le fioriture e il risveglio del bosco, mentre l’autunno è diventato uno dei periodi più gettonati grazie allo spettacolo del foliage.

I percorsi attraversano le località Carlomagno, Pietra dell’Altare, Marinella di Coppo, la Montagna della Porcina e altri sentieri del Parco contraddistinti dai segnali sugli alberi, quelli che le guide consigliano di tenere come riferimenti principali, e quelli segnati ai crocevia su cartelli che avrebbero bisogno di un bel restyling per adeguarli alla bellezza del contesto.

Negli anni Cammina Sila ha lavorato anche sull’educazione ambientale, con proposte dedicate alle scuole e attività costruite per mettere insieme sport, conoscenza del territorio e sensibilizzazione verso gli ecosistemi montani. E mentre la Sila con un sospiro spoglia gli alberi, si sente già odore di neve. L’inverno sta arrivando.